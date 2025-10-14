El petróleo de Texas pierde un 1.33 % presionado por las tensiones entre EE.UU. y China

Nueva York – El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una caída del 1.33 %, hasta 58.70 dólares el barril, con el mercado mermado por las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China de los últimos días.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre restaban 79 centavos con respecto al cierre de la jornada anterior.

«Las recientes tensiones entre Estados Unidos y China también supondrán un punto de presión para el crudo, ya que la economía china podría verse comprometida si las tensiones se mantienen elevadas», anotó hoy Dennis Kissler, vicepresidente sénior de operaciones de BOK Financial.

El país asiático advirtió ayer de que «peleará hasta el final» en este nuevo pulso comercial entre las dos mayores economías del mundo, apenas una semana después de que Pekín anunciara nuevas restricciones a la exportación de tierras raras y Washington respondiera con la amenaza de imponer aranceles del 100 % a todos los productos chinos.

Asimismo, este martes entran en vigor, por parte de China, los aranceles especiales sobre los buques de propiedad, operación o bandera estadounidense, mientras que EE.UU. aplica también desde hoy recargos a las embarcaciones chinas.

El domingo, Trump rebajó el tono con su homólogo chino, Xi Jinping, al que calificó de «gran líder», y con quien dice mantener «una excelente relación» a pesar de las diferencias comerciales entre las dos superpotencias.

Por otra parte, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) ha advertido en las últimas horas sobre un enorme exceso de oferta en 2026 y evidenciado su preocupación por las diferencias entre Washington y Pekín.

La AIE afirmó que el mercado petrolero mundial se enfrenta a un superávit el próximo año de hasta 4 millones de barriles diarios, ya que los productores de la OPEP+ y sus rivales aumentan la producción y la demanda se mantiene débil. EFE

(vc)