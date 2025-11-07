El petróleo de Texas cierra por debajo de los 60 dólares el barril

Nueva York – El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) subió este viernes un 0.54 %, hasta 59.75 dólares el barril, pero cierra la semana con una reducción de valor cercana al 2 % por la expectativa de un exceso de oferta.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en diciembre sumaron 0.32 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

Entre los factores bajistas en la semana, estuvo el notable aumento semanal en las reservas de crudo comerciales en EE.UU., de 5.2 millones de barriles, superior a lo esperado e interpretado como una señal de demanda débil.

Aparte de eso, los analistas señalaron el temor generalizado en los mercados por el impacto económico del cierre del Gobierno de EE.UU., que se alarga más de un mes, ante el encallamiento de los presupuestos en el Congreso.

Una de las consecuencias del cierre es la escasez de controladores aéreos, que ha obligado al Gobierno a imponer restricciones en los grandes aeropuertos e interrumpir numerosos viajes en el país, lo que afecta a la demanda.

A falta de datos oficiales, la consultora Challenger, Gray & Christmas estimó ayer en más de 150.000 los despidos en octubre, la cifra mensual más alta desde 2003 y un aumento casi del triple respecto a septiembre.

En paralelo, sigue esperándose que el mercado petrolero se vea afectado por un exceso de oferta tras la última decisión del cártel de la OPEP.

La OPEP y sus aliados aumentarán en diciembre su oferta petrolera, aunque planean pausas enero y marzo de 2026. EFE

(vc)