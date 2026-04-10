El petróleo de Texas cierra con un desplome semanal del 13 %, en su peor semana desde 2020

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cerró la semana con un desplome del 13 %, registrando su mayor caída semanal desde 2020, ante la incertidumbre generada por el alto el fuego acordado entre Estados Unidos e Irán y la reapertura del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión de este viernes, los contratos de futuros para mayo, el de referencia en EE.UU., restaron 1,3 dólares -o un 1,33 %- para cerrar en 96,57 dólares por barril.

Estados Unidos alcanzó el martes un acuerdo de alto el fuego de dos semanas con Irán, a cambio de que Teherán permitiera el tránsito de buques por el estrecho de Ormuz. Sin embargo, continúan las dudas sobre la durabilidad de la tregua y las restricciones todavía vigentes para el tráfico de buques en el enclave.

El experto Tom Essaye indicó hoy en su informe The Sevens Report que la geopolítica es la principal razón que afecta al precio del crudo: «La caída inicial de aproximadamente un 17 % en el precio del WTI —registrada entre la noche del martes y la madrugada del miércoles— se basó en gran medida en la expectativa de que el estrecho de Ormuz sería reabierto de inmediato».

No obstante, el director ejecutivo de la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos declaró el jueves que la vía marítima permanece, en gran medida, cerrada a la navegación.

El presidente Donald Trump advirtió el jueves a Irán que debía «detenerse de inmediato» si estaba cobrando a los buques cisterna por transitar el estrecho.

«El WTI aún no ha cerrado por debajo del crítico nivel de ‘soporte de guerra’ situado en los 88,13 dólares, lo que deja el panorama a corto plazo en una posición neutral, si bien persisten los riesgos al alza», anota el experto.

Los inversores también estuvieron atentos hoy al índice de precios de consumo (IPC) de EE.UU. de marzo, que reveló un aumento de los precios del 0,9 % respecto al mes anterior y del 3,3 % en comparación con el año anterior, lo que supone el mayor incremento anual desde mayo de 2024. JS