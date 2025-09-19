El petróleo de Texas cae un 1.43 %, hasta los 62.66 dólares el barril

Nueva York – El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cayó este viernes un 1.43 %, hasta los 62.66 dólares el barril, motivado por un aumento de las reservas comerciales de crudo estadounidense esta semana, en claras señales de disminución de la demanda.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre perdieron 91 centavos con respecto a la sesión previa.

El Gobierno de EE.UU. divulgó ayer una fuerte caída semanal en las reservas comerciales de crudo, de 9.3 millones de barriles, junto con las importaciones netas más bajas desde que se tienen registros y las exportaciones más altas en casi dos años.

En cuanto a la demanda, todas las agencias energéticas, incluida la Administración de Información Energética de EE. UU., han expresado su preocupación por el debilitamiento de la demanda, lo que modera las expectativas de un aumento significativo de los precios a corto plazo.

Además, esta semana la Reserva Federal recortó su tipo de interés oficial en un cuarto de punto porcentual e indicó que se implementarían más recortes, en respuesta a las señales de debilidad en el mercado laboral.

Según los analistas, el mercado se centraba hasta entonces en los «riesgos» mencionados por el banco central para acometer la primera bajada de los tipos de interés desde diciembre del año pasado. EFE

