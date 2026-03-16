El petróleo de Texas baja un 5.28 %, hasta 93.5 dólares, entre incertidumbres por Ormuz

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este lunes un 5,28 %, aunque sigue por encima de los 90 dólares, mientras se mantiene la incertidumbre con el bloqueo del estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión del lunes, los contratos de futuros para el mes de abril restaron 5,21 dólares al cierre anterior, hasta llegar a los 93,50 dólares el barril.

El precio del WTI se encuentra en máximos no vistos desde 2022, después de que Estados Unidos e Israel bombardearan Irán y el conflicto escalara a los países de la región en los que Washington tiene bases militares.

La semana pasada, el crudo de Texas llegó a sobrepasar los 100 dólares el barril.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, hijo del fallecido Alí Jameneí, podría estar muerto, y declaró que no sabe quién lidera el país.

El primer mensaje de Jameneí como líder supremo fue un comunicado escrito emitido el jueves pasado en el que, sin mostrar su rostro, llamó a mantener cerrado el estrecho de Ormuz, lo que hizo que el precio del crudo se disparara.

Por el estrecho de Ormuz, controlado por Irán, pasa aproximadamente un 20 % del petróleo mundial y gran parte de minerales estratégicos.

Para hacer frente al cierre de Ormuz, Trump advirtió de que la OTAN se enfrenta a «un futuro muy malo» si los países aliados no prestan su ayuda para permitir el paso de buques por ese enclave estratégico para la economía mundial.

En respuesta, la alta representante de la Unión Europea (UE) para Asuntos Exteriores y Seguridad, Kaja Kallas, afirmó que el estrecho de Ormuz está «fuera del ámbito de actuación de la OTAN», pero que está abordando opciones con la ONU para garantizar su navegabilidad.

Entretanto, Estados Unidos permitió a diversos países adquirir crudo ruso sancionado que ya se encontraba en alta mar, como parte de los esfuerzos para evitar una crisis energética, que se suma a otras medidas como la liberación de 400 millones de barriles de petróleo al mercado, la mayor intervención de la historia, por parte de los países miembros de la Agencia Internacional de la Energía (AIE). JS