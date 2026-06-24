El petróleo de Texas baja un 3,9 %, hasta 70,34 dólares el barril, ante tránsito en Ormuz

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) bajó este miércoles un 3,9 %, hasta 70,34 dólares el barril, su nivel más bajo desde el inicio de la guerra en Oriente Medio, después de que el mercado constatara que el tráfico marítimo continúa fluyendo por el estrecho de Ormuz, por el que transitan unos 31 buques al día.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio restaron 2,87 dólares respecto al cierre anterior.

El petróleo de referencia en EE.UU. incluso llegó a bajar de los 70 dólares, aunque luego los recuperó, y finalizó la sesión en su nivel más bajo desde finales de febrero, cuando comenzó la guerra, al igual que el brent.

La plataforma que monitorea el transporte marítimo mundial, Kpler, divulgó que el tráfico a través de Ormuz se recupera, aunque aún está lejos del promedio diario de 100 a 120 barcos que pasaban por el estrecho antes de empezar el conflicto.

Mientras tanto, la Organización Marítima Internacional (OMI) ha puesto en marcha un plan para la evacuación de 11.000 marineros varados en el estrecho.

La actividad se produce después de que EE.UU. e Irán firmaran la semana pasada un memorando de entendimiento para reabrir el estrecho y allanar el camino hacia negociaciones sobre el programa nuclear iraní que culminen en un acuerdo final de paz.

Por su parte, el presidente de EE.UU., Donald Trump, criticó que los precios del petróleo han bajado pero los ciudadanos no están notando un abaratamiento de la gasolina, por lo que ordenó al Departamento de Justicia investigar a «las grandes compañías petroleras».

Los analistas señalaban hoy que lo normal es que pase un tiempo antes de que los consumidores noten la bajada en las gasolina y aludieron a mensajes políticos de cara a las elecciones de medio mandato en EE.UU., en las que será clave la asequibilidad.

Trump también advirtió hoy a Irán que parará las negociaciones de paz si Teherán cobra peajes en el estrecho, aunque luego aseguró que el gobierno de los ayatolás «se está portando muy bien» en el proceso. JS