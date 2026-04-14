El petróleo de Texas baja un 3.15 % tras los últimos datos de la AIE, hasta 95.96 dólares

Nueva York,.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este martes con una bajada del 3,15 %, hasta los 95,96 dólares el barril, mientras los ojos de los inversores analizan los últimos datos y análisis de la Agencia Internacional de la Energía (AIE).

A las 9.00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en Estados Unidos, restaban 3,12 dólares con respecto al cierre del día anterior.

El precio del oro negro baja en parte debido a que la AIE pronosticó que la «destrucción de la demanda se extenderá» en un contexto de creciente escasez de suministro y precios promedio más altos debido al conflicto en Oriente Medio.

Según la AIE, el conflicto ya ha provocado «la mayor interrupción en el suministro de petróleo de la historia», así como el mayor repunte mensual de precios registrado, ocurrido durante el mes de marzo.

El crudo también se veía afectado por un posible acercamiento de paz entre Washington y Teherán que podría darse esta semana, tras el fracaso de las negociaciones celebradas el fin de semana.

El bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz no parece inquietar a los inversores tanto como los expertos habían pronosticado.

La Marina de EE.UU. impone desde este lunes un bloqueo a los puertos de Irán después de que las conversaciones de paz fracasaran durante el fin de semana. EFE/ir