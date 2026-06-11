El petróleo de Texas baja un 2,6 % tras cancelar Trump nuevos ataques a Irán

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó un 2,6 % este jueves, hasta 87,71 dólares el barril, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara la cancelación de la ronda de ataques contra Irán prevista para esta noche.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio recortaron 2,32 dólares respecto al cierre anterior.

A media jornada, la caída del Texas llegó a ser del 3,6 %, justo después del anuncio de Trump.

El presidente de EE.UU. dijo esta tarde que las negociaciones con Irán «se han elevado al más alto nivel de la dirección iraní y han sido aprobadas», dando marcha atrás a la dura ofensiva con la que había amenazado horas antes al país persa.

También había amenazado con tomar la isla de Jarg, que alberga la terminal petrolera más importante de Irán, y asumir el control de la industria petrolera iraní de forma similar a como hicieron con Venezuela.

La posibilidad de una escalada bélica entre EE.UU. e Irán tenía a los mercados en vilo, por lo que estos celebraron la aparente reanudación de las conversaciones y el avance hacia una resolución que normalice el tráfico comercial en el estrecho de Ormuz.

Los analistas de Rystad Energy estimaron anoche que el precio del crudo podía alcanzar los 150 dólares si la escalada bélica se hacía efectiva hoy.

No obstante, señalaron como factores «mitigadores» del alza la gran liberación de barriles de la reserva estratégica de EE.UU., que ha llevado a unas exportaciones históricas, y la reducción en importaciones de China.

También aludieron a un «movimiento continuo» de 5 millones de barriles diarios a través del puerto saudí de Yanbu, evitando pasar por Ormuz.

En el plano doméstico, EE.UU. informó hoy de una nueva caída semanal en las reservas comerciales de crudo de 7,2 millones de barriles, superior a la esperada, por lo que se sitúa en 426 millones.

La reserva estratégica se sitúa en 349 millones, su nivel más bajo desde agosto de 2023. JS