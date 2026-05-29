El petróleo de Texas baja un 1,73 %, a la espera de un acuerdo entre EEUU e Irán

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este viernes un 1,73 %, hasta los 87,36 dólares el barril, con el mercado a la espera de que Estados Unidos e Irán alcancen un acuerdo para poner fin a la guerra.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio, el crudo de referencia en EE.UU., restaron 1,54 dólares respecto al cierre anterior.

El precio del Texas se ha desplomado este mes un 14 %, presionado por las expectativas de los operadores de que Teherán y Washington alcancen un acuerdo para poner fin al conflicto que comenzó el pasado febrero.

Mientras, el cómputo semanal, el petróleo ha caído un 9,6 %.

El mercado continúa atento al desenlace de la guerra, especialmente después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que mantendrá este viernes una reunión con su equipo de seguridad en la sala de crisis de la Casa Blanca para tomar una «decisión final» sobre el acuerdo con Irán.

En una publicación en su red, Truth Social, el mandatario republicano insistió en que la República Islámica «debe comprometerse a no poseer jamás un arma nuclear ni una bomba atómica» y que el estrecho de Ormuz «debe abrirse de inmediato, sin peaje».

Como parte de un eventual acuerdo, las minas submarinas en el estrecho serían desactivadas y Estados Unidos levantaría el bloqueo contra buques que entran y salen de puertos iraníes, según Trump.

La Casa Blanca ya anunció ayer que sus negociadores alcanzaron un acuerdo tentativo con Irán que, según filtraciones a la prensa, permitiría la reapertura del estrecho de Ormuz y extendería durante 60 días el alto el fuego vigente para negociar un pacto nuclear.

Asimismo, Estados Unidos levantaría su bloqueo naval contra puertos iraníes y negociaría el levantamiento de sanciones y la liberación de fondos iraníes congelados.

Esta semana, el mercado también ha seguido de cerca el nuevo cruce de ataques entre Irán y Estados Unidos, así como los bombardeos de Israel contra Hizbulá en el sur del Líbano, que se producen pese al alto el fuego acordado entre las partes. JS