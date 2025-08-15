El petróleo de Texas baja un 1.8 %, hasta los 62.80 dólares el barril

Nueva York – El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una bajada del 1.8 %, hasta los 62.80 dólares el barril, y perdió casi un 2 % en el conjunto de la semana.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre restaron 1.16 dólares con respecto al término de la sesión anterior.

Los inversores tienen el foco puesto en la reunión que se celebrará hoy entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, en Alaska, para tratar el fin de la guerra en Ucrania.

«El mercado vigila si hay un alto el fuego o no. La expectativa de un cese se traducirá en más producción rusa», dijo el alista Giovanni Satunovo, de UBS.

Durante la semana, han influido en el precio del crudo las expectativas respecto a esa reunión Trump-Putin, los datos de inflación de EE.UU. y otros relativos al mercado de combustibles.

Respecto a la inflación en julio, el índice de precios al consumidor (IPC) fue mejor de lo previsto, mientras que, en contrapartida, el índice de precios al productor (IPP) aumentó más de lo esperado.

La Administración de Información Energética informó el miércoles de que las reservas comerciales de petróleo se incrementaron la semana pasada en 3 millones de barriles, hasta 426.7 millones.

Además, la Agencia Internacional de Energía (AIE) advirtió de que la producción adicional de petróleo que la OPEP y sus aliados pretenden bombear a partir de septiembre amenaza con desequilibrar el mercado. EFE

(vc)