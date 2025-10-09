El petróleo de Texas baja un 1.66 % tras aprobarse la primera fase del plan de paz en Gaza

Nueva York – El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este jueves con una bajada del 1.66 %, hasta 61.51 dólares el barril, tras aprobarse la primera fase del plan de paz para Gaza.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en noviembre restaron 1,04 dólares con respecto al cierre de la jornada anterior.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer miércoles que Israel y Hamás han acordado firmar la primera fase de un marco de paz que permitirá la rápida liberación de todos los rehenes y una retirada delimitada de las fuerzas israelíes en Gaza.

El acuerdo también propone el desarme del grupo islamista, la retirada gradual de Israel del enclave y la formación de un Gobierno de transición en Gaza, con miras a futuras negociaciones para la creación de un Estado palestino, un punto que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha descartado.

El Gobierno israelí de Netanyahu se está reuniendo hoy para dar su visto bueno a este plan, informó a EFE una fuente gubernamental.

Según el portal especializado CNBC, la noticia del acuerdo entre Israel y Hamás redujo hoy la prima de riesgo para el petróleo y animó a los operadores a vender.

El crudo viene de cerrar al alza una jornada en la que influyó el informe semanal de la Administración de Información de Energía de EE.UU., que arrojó un aumento mayor del esperado en la reservas comerciales de crudo, y el aparente estancamiento en el proceso de paz entre Ucrania y Rusia.

Por otra parte, los operadores tienen en el foco puesto en el cierre parcial del Gobierno federal de EEUU, que alimenta la preocupación por una posible desaceleración de la economía si se alarga demasiado. EFE

