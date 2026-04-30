El petróleo de Texas baja un 1.57 % tras informes de nuevos planes militares de EEUU

Nueva York.– El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este jueves con una bajada de un 1.57 %, hasta los 105.20 dólares el barril, después de que el portal Axios informara de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, recibirá hoy una sesión informativa sobre los nuevos planes para una posible acción militar en Irán.

A las 09:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 1,68 dólares con respecto al cierre del día anterior.

Axios señaló que el Comando Central (CENTCOM) de Estados Unidos presentaría a Trump planes para una posible acción militar contra Irán, citando a dos fuentes con conocimiento del asunto.

Según informes, Trump había rechazado previamente la propuesta de Teherán de reabrir el estrecho de Ormuz, lo que indica que el bloqueo naval se mantendrá hasta que se alcance un acuerdo nuclear más amplio. EFE/ir