El petróleo de Texas baja un 0,88 %, con la vista puesta en el estrecho de Ormuz

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) bajó este martes un 0,88 %, hasta 73,21 dólares el barril, mientras los operadores tienen el foco puesto en el estrecho de Ormuz.

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de julio restaron 0,65 dólares con respecto al cierre anterior.

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que salieron de Ormuz 19 millones de barriles de petróleo, una cifra «récord».

La Organización Marítima Internacional (OMI) anunció este martes la puesta en marcha de un plan de evacuación de los alrededor de 11.000 marineros aún varados en el estrecho tras obtener las garantías de seguridad necesarias para la navegación por la zona.

Por otro lado, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una licencia de 60 días que autoriza la producción, el suministro y la venta de crudo procedente de la nación persa.

La decisión del Gobierno de Donald Trump abre una ventana hasta el 21 de agosto para producir, vender, transportar e importar crudo, productos petroquímicos y otros derivados del petróleo iraní, aunque siguen vigentes las principales sanciones económicas contra la República Islámica.

Scott Chronert, analista de la firma Citi Research, opinó en una entrevista con CNBC que la evolución del precio del crudo en las últimas dos semanas refleja que los mercados confían cada vez más en que se acerca el fin del conflicto.

En este sentido, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, aseguró ayer en Bürgenstock (Suiza) que el domingo hubo «muy buen progreso» en las negociaciones de paz con Teherán.

Catar y Pakistán, países mediadores, anunciaron además que EE.UU. e Irán han acordado una hoja de ruta para lograr un acuerdo definitivo en un plazo de 60 días, y que seguirán con las negociaciones técnicas esta semana.

El analista Tom Essaye apunta en su informe Sevens Report que, de cara al futuro, la trayectoria a corto plazo «de menor resistencia» para los precios del crudo «sigue siendo a la baja».

Essaye destaca además «la creciente atención que está empezando a atraer» la Reserva Estratégica de Petróleo, «gravemente mermada y en continuo descenso», ya que las reservas de crudo de emergencia en EE.UU. «se sitúan ahora en su nivel más bajo desde 1983». JS