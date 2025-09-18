El petróleo de Texas baja un 0.75 %, hasta los 63.57 dólares el barril

Nueva York – El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este jueves un 0.75 %, hasta 63.57 dólares el barril, con los inversores evaluando el estado de la economía un día después del recorte de tipos de interés de la Reserva Federal de EE.UU.

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en octubre perdieron 48 centavos con respecto a la sesión previa.

Según los analistas, el mercado se centraba en los «riesgos» mencionados por el banco central para acometer ayer la primera bajada de los tipos de interés desde diciembre del año pasado, y en los datos que apuntan a un debilitamiento en la economía del país.

«El recorte (de tipos) se produce cuando los datos apuntan a que flaquea el crecimiento del empleo, mientras las empresas frenan el gasto para evaluar el impacto a largo plazo de los aranceles sobre el crecimiento y los flujos comerciales», dijo en una nota el analista Claudio Galimberti, de Rystad Energy.

El Gobierno de EE.UU. divulgó ayer una fuerte caída semanal en las reservas comerciales de crudo, de 9,3 millones de barriles, junto con las importaciones netas más bajas desde que se tienen registros y las exportaciones más altas en casi dos años. EFE

