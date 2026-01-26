El petróleo de Texas baja un 0.72 % tras importante subida por sanciones a Irán y tormenta

Nueva York – El petróleo intermedio de Texas (WTI) bajó este lunes un 0.72 %, hasta 60.63 dólares el barril, tras la importante subida del pasado viernes impulsada por las sanciones de Estados Unidos a Irán y las expectativas de una ola de frío extremo en gran parte del país.

Al cierre de la sesión, los contratos de futuros del WTI para entrega en marzo restaron 0.44 dólares respecto al día anterior.

El descenso es, para algunos analistas, una especie de corrección técnica tras subir casi un 3 % al cierre del pasado viernes.

La tormenta invernal que golpeó el centro y el noreste del país disparó el precio del combustible ante las expectativas de que aumentara la demanda y de que puediesen producirse parones en la producción.

Parte de la producción de crudo y gas ha tenido que recortar las operaciones, pero el frío también ha frenado parte de la producción industrial y el transporte, lo que ha moderado el impacto alcista en los precios.

La eventual reescalda de las tensiones con Irán, después de que Washington impusiera sanciones a un grupo de buques petroleros y empresas iraníes, impulsó las subidas el pasado viernes.

Sin embargo, al no haberse materializado un gran impacto, parte de la prima que infló el precio del WTI se ha ido reduciendo. EFE

(vc)