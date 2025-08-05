El petróleo de Texas baja el 1.7 % entre dudas sobre la demanda y amenazas arancelarias

Nueva York – El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este martes con una bajada del 1.7 %, hasta los 65.16 dólares el barril, en medio de dudas sobre la demanda global y las amenazas arancelarias del Gobierno de EE.UU..

Al cierre de la jornada en la Bolsa Mercantil de Nueva York, los contratos de futuros del WTI para entrega en septiembre restaron 1.13 dólares con respecto al término de la sesión anterior.

El crudo de referencia estadounidense amplió las pérdidas de la víspera, en las que influyó que la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, decidiera el domingo aumentar su oferta de crudo a partir de septiembre.

Al previsible aumento de la oferta se suman dudas sobre la demanda derivadas de una posible recesión en EE.UU., tras sus débiles cifras de empleo y la incertidumbre sobre el efecto de la política arancelaria del Gobierno de Donald Trump.

Trump, además, añadió más leña al fuego hoy al amenazar con nuevos aranceles a la India si el país sigue comprando crudo ruso.

«En cualquier métrica o escritorio que se mire, el mercado actualmente carece de una dirección clara, y la incertidumbre se mantiene mientras EE.UU. prepara potenciales medidas contra Rusia y los compradores de crudo ruso», dijo el analista Mariano Alonso, de Rystad Energy. EFE

(vc)