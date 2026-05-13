El petróleo de Texas abre con un leve descenso del 0.1 % y se sitúa en 102.08 dólares

Nueva York.- El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) comenzó este miércoles con una ligera bajada del 0,1 %, rompiendo así con la subida de ayer, cuando sobrepasó la barrera psicológica de los 100 dólares ante la falta de avances en los esfuerzos por resolver el conflicto en Oriente Medio.

A las 9:00 hora local (13:00 GMT), los contratos de futuros del WTI, el crudo que se usa de referencia en EE.UU., restaban 0,10 dólares con respecto al cierre del día anterior, hasta los 102,08 dólares el barril.

Ayer, el precio del crudo subió más de un 4 % debido a la falta de acuerdo entre EE. UU. e Irán.

En su informe The Sevens Report, el analista Tom Essaye destaca hoy que esta subida se debe a la «falta de novedades positivas respecto a un alto el fuego entre Estados Unidos e Irán que resultaría en la reapertura crucial del Estrecho de Ormuz, lo que está causando una creciente turbulencia en los mercados petroleros físicos mundiales».

«Los futuros del WTI continúan su trayectoria hacia la resistencia entre 105 y 110 dólares, pero por el momento, se mantienen dentro del rango con un soporte inicial cerca de los 95 dólares por barril», anota Essaye. EFE/ir