“¡El perro me comió la tarea!”: segundo libro de Alicia Azcona Ayuso

Tegucigalpa – “Había una vez un niño llamado Manuel. Era muy mentiroso y travieso, pero aun así sacaba buenas notas en la escuela”. De esa forma comienza “¡El perro me comió la tarea!”, una divertida historia escrita por Alicia Azcona Ayuso, de apenas doce años.

– En 2024, Alicia publicó La Metamorfosis, inspirada en el clásico de Franz Kafka.

– La presentación se realizó en Distrito Artemisa de Tegucigalpa.

Hija de los empresarios de la construcción y escritores José Azcona Bocock y Pamela Ayuso, es el segundo libro que Alicia publica, pues en mayo de 2024 debutó con La metamorfosis, su propia versión del clásico de Franz Kafka.

“¡El perro me comió la tarea!” fue presentado en el Salón Cultural de Distrito Artemisa, ubicado en el bulevar Suyapa de Tegucigalpa, en una alegre jornada en la que los asistentes pudieron ser acompañados por sus mascotas.

Además, los niños —entre ellos, jugadores de academias de fútbol U11 y U13 de Camaleones y U13 de Galaxi, así como amigos y compañeritos de Alicia—, pasaron un momento divertido en el carrusel de caballitos que funciona en Artemisa.

Alicia agradeció a las personas que la han apoyado en su faceta de escritora, así como a quienes la acompañaron en la presentación de su obra.

En la historia (bellamente ilustrada por la artista Dominic Ayuso), Manuel llega un día a la escuela y se da cuenta de que no ha llevado sus tareas. Entonces se le ocurre una mentira y les asegura a sus maestras que “¡el perro me comió la tarea!”. ¿Qué ocurre después? ¿Era cierto o era mentira que el perro se comió le comió la tarea a Manuel? Bueno, no vamos a “spoilear” el cuento. ¡Podés adquirirlo en las principales librerías del país!

¿Cuál será el tercer libro de Alicia? Pendientes, que seguramente pronto nos dará otra sorpresa. JS