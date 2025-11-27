El período postelectoral será convulso, avizora Kenneth Madrid

Tegucigalpa – El analista Kenneth Madrid avizoró que el período convulso ocurrirá después de las elecciones generales y en el momento de contar las actas.

“Lo que si se espera que sea convulso es el período postelectoral, hacia allí están apostando muchos actores”, dijo a periodistas.

Recordó que este proceso electoral ha sido convulso y conflictivo entre todos los actores políticos.

Madrid no descartó que haya obstáculos e imprevistos en el período postelectoral porque no se logró limar asperezas dentro del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Avizoró que en el momento que los hondureños ejerzan el sufragio no haya factores externos que vayan a obstaculizar que los hondureños no ejerzan el sufragio de manera libre.

El analista predijo que el oficialismo impugnará el proceso electoral señalando que la candidata Rixi Moncada enfatizó que no aceptará los resultados. AG