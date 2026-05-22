El periodismo debe servir al pueblo: las reflexiones de Nahúm Valladares en el encuentro “Cuando el Periodismo Deja Huella” de Unitec y Ceutec

Tegucigalpa – Unitec y Ceutec realizaron el encuentro especial “Cuando el Periodismo Deja Huella” en el marco del Día del Periodista Hondureño del próximo lunes 25 de mayo, con la participación del referente del periodismo nacional, Nahúm Valladares, quien compartió reflexiones desde su amplia trayectoria.

La conferencia fue moderada por Keyla Suazo, jefa de Relaciones Públicas en Unitec, y con la participación de distintos representantes de los medios de comunicación y autoridades universitarias.

Paola Chinchilla, directora de Comunicación y Relaciones Públicas, valoró la ocasión como un éxito y valoró la importancia del día del periodista.

“Eso es lo que nosotros queríamos lograr, que ustedes los periodistas sintieran este espacio como uno de reflexión, que se sientan celebrados” expresó Chichilla.

La directora explicó que la principal razón para invitar a Nahúm Valladares fue para reconocer su trayectoria: “Todas las historias que él tiene por contar, por compartir con todos nuestros amigos de los medios de la prensa, y, por supuesto, también reconocer esa labor que él ha hecho”.

Paola Chinchilla, directora de Comunicación y Relaciones Públicas, comparte sus valoraciones sobre el encuentro “Cuando el Periodismo Deja Huella” pic.twitter.com/ja4rGdO3Y4 — Proceso Digital (@ProcesoDigital) May 22, 2026

El origen del Día del Periodista Hondureño

Durante su intervención, Nahúm Valladares inició con un recorrido histórico sobre el nacimiento del Día del Periodista en Honduras, recordando que la fecha fue impulsada por la Asociación de Prensa Hondureña en 1930.

El comunicador explicó que la conmemoración del 25 de mayo tiene relación con la publicación de “La Gaceta” en 1831, considerado el primer Diario Oficial del país, impreso en la primera imprenta llevada a Honduras por el general Francisco Morazán.

Setenta años de aprendizaje

Nahúm Valladares recordó que su primera experiencia en el periodismo ocurrió en 1956, cuando fue enviado por HRN a cubrir sesiones de la Asamblea Nacional Constituyente presidida por Ramón Villeda Morales.

En aquel entonces, explicó, no existían grabadoras ni teléfonos móviles, por lo que las coberturas se realizaban con grandes equipos de transmisión y apoyo técnico.

El periodista relató cómo tuvo que aprender desde cero el funcionamiento del sistema parlamentario para poder informar correctamente a la población, una experiencia que marcó su visión del oficio.

“Nadie puede ir a hacer una cobertura de un evento del sistema económico si no conoce qué es lo que se va a tratar en ese momento en una noticia, porque eso puede derivar también en una mala orientación al público”, enfatizó Valladares.

La ética como base del periodismo

Uno de los puntos centrales de la conferencia fue la responsabilidad ética del periodista frente a la audiencia y el impacto de la información en la sociedad.

Nahúm Valladares insistió en que el periodismo debe ejercerse con responsabilidad, especialmente en una época marcada por la inmediatez digital y la presión por publicar primero.

“El periodista debe actuar en forma responsable porque está llegando a un conglomerado de diferentes tendencias”, manifestó.

El veterano comunicador sostuvo que la ética sigue siendo el principal principio del oficio.

“El periodista debe servir al pueblo” destacó el experimentado comunicador.

Otro de los momentos más destacados ocurrió cuando Nahúm Valladares reflexionó sobre el verdadero papel del periodista dentro de la sociedad hondureña, que debe ser “para servir al pueblo”.

El comunicador reconoció que cada periodista puede tener preferencias políticas, religiosas o deportivas, pero subrayó que el respeto y la ética deben prevalecer sobre cualquier inclinación personal.

Además, recordó su experiencia en la política junto al expresidente Rafael Leonardo Callejas y posteriormente en el gobierno de Carlos Roberto Flores durante la emergencia provocada por el huracán Mitch.

De acuerdo con su ponencia, el rol de las comunicaciones no debe rendir pleitesía a un único lado político, por lo que debe de actuar con prudencia.

“Uno debe de ganarse también la confianza para servir a Honduras. No para servir cuestiones de partido”, declaró.

Valladares consideró que la formación académica juega un papel clave en la construcción de periodistas responsables y honestos, al sostener que “la integridad y la honestidad se le debe enseñar a los periodistas”.

Además, advirtió sobre la influencia política y económica que puede existir dentro de ciertos medios de comunicación y cómo esto puede afectar la independencia periodística.

El periodismo en la sociedad

Uno de los comentarios que más llamó la atención entre los asistentes surgió cuando se le consultó si el periodismo podía considerarse “el cuarto poder del Estado”.

La respuesta de Nahúm Valladares fue contundente: “Yo creo que es el primer poder del Estado. No es el cuarto poder”, afirmó.

“El periodismo es el primer poder del Estado” según Nahum Valladares.

El periodista argumentó que la ciudadanía sigue de cerca lo que publican y transmiten los medios de comunicación, lo que convierte al periodismo en uno de los actores con mayor influencia en la vida pública.

“La gente lo que está buscando es lo que se dice en los medios de comunicación. Lo que dice la prensa es lo que dice el Estado”, agregó.

La huella de los grandes periodistas hondureños

A lo largo de la conferencia, Valladares también rindió homenaje a periodistas históricos que, según dijo, dejaron una marca profunda en Honduras.

Entre ellos mencionó a Froylán Turcios, Visitación Padilla, Argentina Díaz Lozano, Mirtha Torres de Mejía y Vicente Machado Valle.

El comunicador lamentó que muchas figuras históricas del periodismo hondureño hayan quedado relegadas del reconocimiento público. “Nos olvidamos de esas figuras que dejaron huellas en el periodismo”, reflexionó.

El sacrificio detrás del oficio

“El periodista tiene que estar presente en la noche, en la tarde, en la mañana o en la madrugada, porque ese es su trabajo”, explicó en referencia a las dificultades personales que implica ejercer lo que describió como una profesión que exige sacrificios permanentes.

Asimismo, consideró que el periodismo es una de las profesiones más criticadas, debido al constante escrutinio público al que están sometidos quienes trabajan en medios de comunicación.

En la ronda de preguntas, Proceso Digital solicitó la opinión del locutor sobre el impacto de la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías en la profesión.

Aunque reconoció los avances tecnológicos, Nahúm Valladares expresó preocupación por la pérdida de creatividad y producción en algunos medios de comunicación.

“Hay una decadencia en la producción para llegarle a la gente”, manifestó al referirse a ciertos formatos televisivos internacionales.

También aconsejó a las nuevas generaciones evitar caer en el exceso de dramatización y amarillismo dentro de los contenidos informativos.

“Para servir la información no hay que gritar, hay que saber transmitirla”, recomendó.

“Nunca hay que arrepentirse del periodismo”

En el cierre del encuentro, Nahúm Valladares dejó un mensaje de motivación para las nuevas generaciones de comunicadores.

“Nunca hay que arrepentirse de lo que uno selecciona para vivir”, expresó.

El periodista aseguró que, pese a las dificultades y sacrificios, no se arrepiente de haber dedicado 70 años de su vida al periodismo hondureño.

Antes de concluir, el ingeniero Javier Salgado, vicerrector académico de Unitec, entregó un reconocimiento oficial a Nahúm Valladares para celebrar su trayectoria y constatar su inmenso aporte a la sociedad hondureña.

La jornada concluyó entre aplausos y muestras de reconocimiento hacia uno de los referentes más emblemáticos de la comunicación nacional, cuya voz y pensamiento siguen marcando generaciones dentro del periodismo hondureño. AD