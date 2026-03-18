El pasado fin de semana hubo 42 muertes violentas entre Tegucigalpa y San Pedro Sula

Tegucigalpa – El pasado fin de semana se registró la muerte violenta de 42 personas con base a los ingresos a las oficinas de medicina forense en Tegucigalpa y San Pedro Sula, lo que lo convirtió en el más violento del presente año.

– La primera causa de muertes violentas son los homicidios con un promedio de siete diarios, mientras los accidentes de tránsito es la segunda causa con seis.

La portavoz del Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses, Lorena Cálix detalló que esta alta estadística de muertes violentas obedece a manera homicida y también en sucesos viales.

Señaló que durante 2026, el pasado fin de semana fue el más violento con 22 decesos en el norte y 20 en el Distrito Central.

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Cálix citó que en estas muertes intervienen armas de fuego, así como accidentes de tránsito que igualmente disparan las estadísticas de violencia.

En lo que va del año, se reportan cinco escenarios de homicidios múltiples en el país, lo que representa un promedio de una masacre en cada quincena en Honduras este 2026.

Con 2 mil 332 homicidios al cierre del año, la tasa de homicidios de Honduras se ubicó en 23,2 en 2025, por debajo del 25,3 registrado en 2024. JS