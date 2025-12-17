El partido perdedor está aprovechando la degradación política, escrutinio debe de iniciar: Arístides Mejía

Tegucigalpa – El dirigente del Partido Liberal, Aristides Mejía, dijo esta noche del martes que él es favorable a que inicie el escrutinio especial lo más pronto posible, sino la situación política se va a degradar, el partido perdedor aprovechará estas circunstancias para generar caos.

Dijo que se tienen que llegar a los acuerdos con el Partido Nacional, pero esto está entrabado porque el CNE no ha dicho el total de las urnas que se van a revisar.

El CNE dejó claro que el escrutinio general es una acción exclusiva para ese ente electoral, y las actas solo se revisan las que presentan inconsistencias.

En ese sentido, afirmó que lo que han dicho las consejeras del CNE es cierto, “no hay un artículo que faculte que se abran todas las urnas, pero también existe en nuestra ley varios argumentos para impugnar urnas, que son legales», sostuvo.

Indicó que cuando hay un proceso tan enredado y un margen tan estrecho, hay mucha suspicacia, porque cualquier decisión puede hacer cambiar el rumbo y es necesario que el próximo presidente tenga la legitimidad suficiente. IR