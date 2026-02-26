“El Partido Nacional y Liberal le siguen temiendo a Libre”: Ronald Panchamé

Tegucigalpa – A criterio del diputado opositor Ronald Panchamé “el Partido Nacional y Liberal le siguen temiendo a Libre”.

Cabe señalar que Libre es la tercera fuerza política después de ostentar el poder ya que no fueron favorecidos con el voto ciudadano en las pasadas elecciones del 30 de noviembre.

“Ellos dicen que el Partido Libre está muerto, pero no se quitan de la boca a Libre, eso significa que no está muerto y que aún le siguen temiendo”, declaró a periodistas en Tegucigalpa.

“Ellos saben lo que hicieron, saben que inflaron votos y que cometieron errores”, continúo.

Acusó que las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) no terminaron de contar los votos y declararon a un ganador, lo que indica que el ganador fue a quien no se le reconoció, dijo.

“Aquí todo mundo sabe que las elecciones las ganó Salvador Nasralla”, declaró.

Insistió que las dos fuerzas políticas mayoritarias en Honduras le temen a Libre que se ubica en una tercera posición. (RO)