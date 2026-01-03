El Partido Nacional aboga por una transición ordenada, pacífica y constitucional en Venezuela

Tegucigalpa – El Partido Nacional de Honduras expresó este sábado que respalda una transición ordenada, pacífica y constitucional en Venezuela tras la captura del presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

A través de un pronunciamiento, el Partido Nacional abogó por una transición basada en la expresión libre de la voluntad popular, que permita restablecer la institucionalidad democrática y abrir un nuevo ciclo de reconciliación, legalidad y progreso para el pueblo venezolano y la región.

(Leer) «Vamos a gobernar Venezuela hasta que haya una transición segura y legal»: Trump

“El Partido Nacional de Honduras reafirma su compromiso inquebrantable con la democracia y la libertad como pilares esenciales del orden republicano, la convivencia pacífica y la estabilidad hemisférica”, cita el mensaje posteado mediante la red social X.

Destacó que la defensa de las instituciones, el respeto a la voluntad soberana de los pueblos y la vigencia plena de los derechos humanos constituyen principios irrenunciables para las naciones que aspiran a la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible.

En su mensaje, el Partido Nacional refiere que las experiencias autoritarias que, amparadas en discursos ideológicos, han erosionado la institucionalidad y vulnerar libertades fundamentales en Venezuela, confirman que no existe justicia sin democracia ni prosperidad sin libertad.

En tal sentido respalda una transición ordenada, pacífica y constitucional, al tiempo el Partido Nacional expresó que cree firmemente que América Latina está llamada a vivir en libertad. “La democracia prevalece cuando las instituciones se respetan, la ley se impone sobre la arbitrariedad y las naciones actúan con principios y responsabilidad histórica”.

Finalmente, el Partido Nacional defiende que el futuro del continente pertenece a quienes defienden la dignidad humana. “Una luz recorre América Latina, la luz de la libertad”, cita el mensaje. VC