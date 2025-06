El Partido Liberal sigue firme en posición de no seguirle el juego a Libre: Maribel Espinoza

Tegucigalpa – La diputada y ex aspirante a la presidencia del Partido Liberal, Maribel Espinoza cuestionó la forma en que se aprobó el presupuesto electoral en la sesión del martes (03.05.25) y lamenta que el Partido Nacional haya permitido que el oficialismo formara el quórum requerido para que se diera la sesión, contrario a lo que había acordado.

Espinoza afirmó que el presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo está urgido porque se apruebe al acta de los préstamos CAF, metiendo en el acta asuntos nuevos, los que no estaban contemplados en la agenda que se inició hace un mes.

“Lo está haciendo porque quiere salir con el discurso que si no le aprobamos el acta, estamos en contra del pueblo. Por eso introdujo el presupuesto especial del CNE (Consejo Nacional Electoral)”, refirió al recordar el acuerdo que tenía el Partido Liberal y el Partido Nacional de no formarle el quórum a Redondo mientras no cerrara el acta.

“Sorpresivamente el Partido Nacional si vino. El Partido Liberal sigue mantiene una posición y lo que se acordó desde la semana pasada era no seguirle el juego a Libre (Partido Libertad y Refundación)”, expresó.

La abogada agregó que el presidente del Legislativo comete ilegalidad tras ilegalidad, pues “cuando se comparte una agenda, es esa la que se evacua y él está introduciendo a la agenda, aspectos que no estaban contenidos en la agenda que estábamos conociendo”.

Espinoza dijo que le reclamó al Partido Nacional porque le hicieron el quórum a Libre, “si el Partido Nacional no hubiese ingresado, Luis Redondo hubiera cometido otro delito, y es poner a los suplentes en el lugar de los curules del Partido Nacional y eso es un delito porque la Ley Orgánica habla muy claro que los suplentes son del partido y no de otro”.

El Congreso Nacional aprobó anoche martes (03.05.25) el presupuesto electoral por un monto de 1 mil 737.5 millones de lempiras para garantizar las elecciones generales del 30 de noviembre.

El presupuesto tuvo una votación de 105 diputados con el apoyo de las bancadas de Libre, Partido Nacional y el Partido Salvador de Honduras (PSH). Los congresistas liberales no ingresaron al hemiciclo. VC