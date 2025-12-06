El Partido Liberal presenta dos acciones administrativas ante el CNE

Tegucigalpa – El Partido Liberal presentó dos acciones administrativas ante el Consejo Nacional Electoral (CNE); una petición de nulidad a las elecciones en el municipio de Valle de Ángeles, Francisco Morazán y una segunda acción corresponde a nivel presidencial debido a las inconsistencias en la transmisión de actas.

En el primer caso, el Partido Liberal argumenta una serie de irregularidades que incluye tráfico de credenciales y cambios domiciliario de más de mil 700 ciudadanos y para el próximo lunes, la denuncia será presentada ante el Ministerio Público.

La presidenta de la Comisión Jurídica del Partido Liberal, Karla Romero, indicó que han solicitado todas las inconsistencias que han sido detectadas en cada departamento del país para presentarlo al CNE y este las corrija.

“Hubo errores en la transmisión y deben corregirse. Todos los partidos políticos que participaron y que estuvieron en mesa tienen una copia del acta, la que se pasa por un primer filtro que es la transmisión de actas, luego se establece el segundo filtro que es la que establece los datos y es la que muchas veces viene adulterada”, indicó la profesional del derecho. VC