“El Partido Liberal no puede revivir a Libre y unirse en alianza con ellos, pidiendo la nulidad del proceso electoral”: María Antonieta Mejía

Tegucigalpa – “El Partido Liberal se está prestando para revivir a Libre, y le quieren dar una bofetada a la democracia, solicitando la nulidad del proceso electoral”, manifestó la designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, durante el acto de recepción de actas de los departamentos de Francisco Morazán y Copán.

Mejía añadió que hay personajes ligados a Libre que están asesorando mal a Salvador Nasralla, “ingeniero no se deje manipular ni engañar, el pueblo decidió en las urnas, lo reto públicamente para que organicemos una mesa técnica y comparemos acta por acta, y en la que haya inconsistencias que se proceda con el recurso debido”.

Se vuelven a unir en alianza

Incluso la designada y vicepresidenta del Partido Nacional expuso que “el Partido Liberal está jugando con fuego… no puede revivir a Libre porque la meta de sacar al Familión se logró, pero ahora lo que hace es volver a unirse en alianza, dando una bofetada a la democracia al solicitar la nulidad del proceso electoral”.

Insistió que los tres partidos políticos tienen las actas, sociedad civil igual, el COHEP, CNA, ASJ, todos las tienen, entonces si el Partido Liberal no las tiene, incluso nosotros les podemos dar las copias y hacemos cotejo de actas para que se corrobore lo que todo el mundo sabe, que Papi a la Orden fue electo presidente”.

“Cuando necesitamos dejar que el Consejo Nacional Electoral (CNE) realice su trabajo, que concluya con el proceso, el Partido Liberal sigue los intereses de Libre y se olvida de lo más fácil que puede hacer, revisar todas las actas, y si quiere que las comparemos, lo hacemos porque todos tenemos las mismas”, expuso.

Papi gana Francisco Morazán con más de 50 mil votos

Asimismo, recordó que por ejemplo el candidato liberal habla que Papi a la Orden no gana ni en Francisco Morazán “y nosotros con toda la responsabilidad del mundo le mostramos aquí, que sólo en el Distrito Central tenemos una ventaja de más de 27 mil votos y en Francisco Morazán en todos los municipios más de 30 mil”.

Refirió que como ha sido costumbre en el Partido Nacional, “somos organizados y disciplinados, el día de la elección a las 4.00 de la mañana teníamos todas las actas en fotografías y hemos recibido en el resto de la semana, las mismas actas, pero en físico, esperamos que el Partido Liberal igual las pueda presentar en cestas transparentes como nosotros lo estamos haciendo”.

La diputada y candidata a designada, remarcó que “el Partido Nacional cuando ha estado abajo en los conteos, ha pedido calma a su gente, nuestro candidato que es serio manifestó que vamos a esperar el conteo del CNE y lo hemos cumplido, pero ellos (liberales y libres) se están dedicando a deslegitimar el proceso y ahora hablan hasta de nulidad de las elecciones.

¿Quiere Honduras que vuelva Libre?, ¿Quiere Honduras que siga el Familión?, ¿Qué era lo que pedía la gente…?, sacar al familión, durante la campaña se habló de votar liberal o nacional para sacarlos, se logró el objetivo, pero ahora están hablando de nulidad de las elecciones en un momento en el que necesitamos darle paz, tranquilidad y certidumbre a la población- concluyó. IR