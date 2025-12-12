El parte de Xabi:ocho bajas confirmadas, Rüdiger, Camavinga y Mbappé dudas y Huijsen apura

Madrid.– Xabi Alonso comenzó este viernes, tras un día sin entrenamiento después de perder ante el Manchester City (1-2), a preparar la visita del domingo al Alavés en Liga (21:00 horas CET, -1 GMT) en un partido para el que el técnico cuenta con una extensa lista de bajas, hasta ocho, con Antonio Rüdiger, Eduardo Camavinga y Kylian Mbappé como dudas serias con su presencia y a un Dean Huijsen que avanza para volver.

Carvajal, Militao, Mendy, Trent y Alaba (lesionados), Carreras, Endrick y Fran García (sancionados) no podrán formar parte de la convocatoria de Xabi Alonso para un partido en el que, este viernes, solo cuenta con un defensa 100% sano de la primera plantilla: Raúl Asencio.

Rüdiger, quien jugó contra el Manchester City y se le esperaba en Vitoria, trabajó en el gimnasio debido a unas fuertes molestias en la pierna izquierda, que ya sufría el miércoles y que le hicieron forzar para poder estar en ‘Champions’.

Por su parte, Xabi podría recibir una buena noticia en forma de recuperación, con un Dean Huijsen que parece ha superado una sobrecarga muscular que le ha hecho perderse los últimos cinco partidos. El central entrenó con el grupo y, si se cumple el plan previsto, repetirá presencia sobre el césped el sábado y estará ante el Alavés.

Por otro lado, en el centro del campo Xabi no parece poder contar con la vuelta de Eduardo Camavinga. El francés aún no está recuperado del esguince de tobillo que sufrió ante el Athletic Club.

Mientras, Fede Valverde no participó con el resto de sus compañeros en el entrenamiento como medida de precaución por una sobrecarga en el aductor de la pierna derecha. El plan con el uruguayo es que limite esfuerzos, ya que el jugador quiere estar en el césped de Vitoria.

Por su parte, según informaron a EFE fuentes del club, Mbappé no entrenó sobre el césped este viernes en el primer entrenamiento del Real Madrid para preparar la visita al Alavés. Llevó a cabo trabajo específico y su presencia o no en Vitoria la marcará cómo evolucionen sus sensaciones en la rodilla izquierda, que cuidan con mimo para no asumir ningún riesgo mayor.

Un Mbappé que está siendo capital esta temporada para el Real Madrid, al sumar 25 goles de los 45 que han anotado los de Xabi Alonso en el presente curso. EFE