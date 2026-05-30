El París Saint-Germain gana su segunda Liga de Campeones

Madrid – El París Saint-Germain se proclamó ganador de la Liga de Campeones por segunda vez en su historia y consecutiva, después de imponerse en la tanda de penaltis al Arsenal, que ha perdido sus dos finales del torneo.

Es el tercer título del máximo torneo europeo para Francia.

– Historial de la Copa de Europa/Liga de Campeones:

Año Sede Campeón Subcampeón Resultado

2025/26 Budapest PSG (FRA) (+) Arsenal 1-1

2024/25 Múnich PSG (FRA) Inter Milán 5-0

2023/24 Londres REAL MADRID (ESP) Borussia Dortmund 2-0

2022/23 Estambul MANCHESTER CITY (ING) Inter Milan (ITA) 1-0

2021/22 París REAL MADRID (ESP) Liverpool (ING) 1-0

2020/21 Oporto CHELSEA (ING) Manchester City (ING)1-0

2019/20 Lisboa BAYERN MÚNICH (GER) PSG (FRA) 1-0

2018/19 Madrid LIVERPOOL (ING) Tottenham (ING) 2-0

2017/18 Kiev REAL MADRID (ESP) Liverpool (ING) 3-1

2016/17 Cardiff REAL MADRID (ESP) Juventus 4-1

2015/16 Milán REAL MADRID (ESP) (+) At. Madrid (ESP) 1-1

2014/15 Berlín BARCELONA (ESP) Juventus (ITA) 3-1

2013/14 Lisboa REAL MADRID (ESP) At. Madrid (ESP) 4-1

2012/13 Londres BAYERN M. (ALE) B. Dortmund (ALE) 2-1

2011/12 Múnich CHELSEA (ING) (+) Bayern M. (ALE) 1-1

2010/11 Londres BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING)3-1

2009/10 Madrid INTER MILÁN (ITA) Bayern M. (ALE) 2-0

2008/09 Roma BARCELONA (ESP) Manchester U. (ING)2-0

2007/08 Moscú MANCH. U (ING)(+) Chelsea (ING) 1-1

2006/07 Atenas MILAN (ITA) Liverpool (ING) 2-1

2005/06 París BARCELONA (ESP) Arsenal (ING) 2-1

2004/05 Estambul LIVERPOOL (ING)(+) Milán (ITA) 3-3

2003/04 Gelsenkichen OPORTO (POR) Mónaco (FRA) 3-0

2002/03 Manchester MILAN (ITA) (+) Juventus (ITA) 0-0

2001/02 Glasgow REAL MADRID (ESP) B.Leverkusen (ALE) 2-1

2000/01 Milán BAYERN M.(ALE) (+) Valencia (ESP) 1-1

1999/00 París REAL MADRID (ESP) Valencia (ESP) 3-0

1998/99 Barcelona MANCHESTER U.(ING) Bayern M. (ALE) 2-1

1997/98 Amsterdam REAL MADRID (ESP) Juventus (ITA) 1-0

1996/97 Múnich BORUSSIA D. (ALE) Juventus (ITA) 3-1

1995/96 Roma JUVENTUS (ITA)(+) Ajax (HOL) 1-1

1994/95 Viena AJAX (HOL) Milan (ITA) 1-0

1993/94 Atenas MILAN (ITA) Barcelona (ESP) 4-0

1992/93 Múnich O. MARSELLA (FRA) Milan (ITA) 1-0

1991/92 Londres BARCELONA (ESP) Sampdoria (ITA) 1-0

1990/91 Bari EST. ROJA (YUG)(+) O. Marsella (FRA) 0-0

1989/90 Viena MILAN (ITA) Benfica (POR) 1-0

1988/89 Barcelona MILAN (ITA) Steaua B. (RUM) 4-0

1987/88 Stuttgart PSV (HOL) (+) Benfica (POR) 0-0

1986/87 Viena OPORTO (POR) Bayern M. (ALE) 2-1

1985/86 Sevilla STEAUA (RUM) (+) Barcelona (ESP) 0-0

1984/85 Bruselas JUVENTUS T. (ITA) Liverpool (ING) 1-0

1983/84 Roma LIVERPOOL (ING)(+) Roma (ITA) 1-1

1982/83 Atenas HAMBURGO (ALE) Juventus (ITA) 1-0

1981/82 Rotterdam ASTON VILLA (ING) Bayern M. (ALE) 1-0

1980/81 París LIVERPOOL (ING) Real Madrid (ESP) 1-0

1979/80 Madrid NOTTINGHAM (ING) Hamburgo (ALE) 1-0

1978/79 Múnich NOTTINGHAM (ING) Malmoe (SUE) 1-0

1977/78 Londres LIVERPOOL (ING) Brujas (BEL) 1-0

1976/77 Roma LIVERPOOL (ING) Borussia M. (ALE) 3-1

1975/76 Glasgow BAYERN M.(ALE) Saint-Etienne (FRA)1-0

1974/75 París BAYERN M.(ALE) Leeds Utd. (ING) 2-0

1973/74 Bruselas BAYERN M.(ALE) (D) At. Madrid (ESP) 1-1/4-0

1972/73 Belgrado AJAX (HOL) Juventus (ITA) 1-0

1971/72 Rotterdam AJAX (HOL) Inter Milán (ITA) 2-0

1970/71 Londres AJAX (HOL) Panathinaikos(GRE) 2-0

1969/70 Milán FEYENOORD (HOL) Celtic (ESC) 2-1

1968/69 Madrid MILAN (ITA) Ajax (HOL) 4-1

1967/68 Londres MANCHESTER U (ING) Benfica (POR) 4-1

1966/67 Lisboa CELTIC (ESC) Inter Milán (ITA) 2-1

1965/66 Bruselas REAL MADRID (ESP) Partizán (YUG) 2-1

1964/65 Milán INTER MILÁN (ITA) Benfica (POR) 1-0

1963/64 Viena INTER MILÁN (ITA) Real Madrid (ESP) 3-1

1962/63 Londres MILAN (ITA) Benfica (POR) 2-1

1961/62 Amsterdam BENFICA (POR) Real Madrid (ESP) 5-3

1960/61 Berna BENFICA (POR) Barcelona (ESP) 3-2

1959/60 Glasgow REAL MADRID (ESP) Eintracht F. (ALE) 7-3

1958/59 Stuttgart REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 2-0

1957/58 Bruselas REAL MADRID (ESP) Milan (ITA) 3-2

1956/57 Madrid REAL MADRID (ESP) Fiorentina (ITA) 2-0

1955/56 París REAL MADRID (ESP) Stade Reims (FRA) 4-3

(+) Campeón por penaltis.

(D) Se jugó un partido de desempate.

– Reparto de títulos por clubes:

Con 15: Real Madrid.

Con 7: Milan.

Con 6: Liverpool y Bayern Múnich

Con 5: Barcelona.

Con 4: Ajax.

Con 3: Manchester United, Inter de Milán.

Con 2: Benfica, Notthingham Forest, Juventus Turín, Oporto, Chelsea y París Saint-Germain.

Con 1: Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburgo, Steaua Bucarest, PSV Eindhoven, Estrella Roja, Olympique de Marsella, Borussia Dortmund y Manchester City.

– Reparto de títulos por países:

Con 20: España.

Con 15: Inglaterra.

Con 12: Italia.

Con 8: Alemania.

Con 6: Países Bajos.

Con 4: Portugal.

Con 3: Francia.

Con 1: Escocia, Rumanía y la antigua Yugoslavia.