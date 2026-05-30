El París Saint-Germain gana su segunda Liga de Campeones

Por: EFE

Madrid – El París Saint-Germain se proclamó ganador de la Liga de Campeones por segunda vez en su historia y consecutiva, después de imponerse en la tanda de penaltis al Arsenal, que ha perdido sus dos finales del torneo.

Es el tercer título del máximo torneo europeo para Francia.

– Historial de la Copa de Europa/Liga de Campeones:

Año     Sede           Campeón         Subcampeón      Resultado

====    =====          ========        ==========      ========

2025/26 Budapest        PSG (FRA) (+)       Arsenal        1-1

2024/25 Múnich        PSG (FRA)  Inter Milán 5-0

2023/24 Londres     REAL MADRID (ESP) Borussia Dortmund 2-0

2022/23 Estambul   MANCHESTER CITY (ING) Inter Milan (ITA) 1-0

2021/22 París         REAL MADRID (ESP)   Liverpool (ING) 1-0

2020/21 Oporto      CHELSEA  (ING)     Manchester City (ING)1-0

2019/20 Lisboa      BAYERN MÚNICH (GER) PSG (FRA)     1-0

2018/19 Madrid       LIVERPOOL (ING)    Tottenham (ING)    2-0

2017/18 Kiev         REAL MADRID (ESP)  Liverpool (ING)    3-1

2016/17 Cardiff      REAL MADRID (ESP)  Juventus           4-1

2015/16 Milán        REAL MADRID (ESP) (+) At. Madrid (ESP) 1-1

2014/15 Berlín       BARCELONA (ESP)    Juventus (ITA)      3-1

2013/14 Lisboa       REAL MADRID (ESP)  At. Madrid (ESP)   4-1     

2012/13 Londres      BAYERN M. (ALE)    B. Dortmund (ALE)  2-1

2011/12 Múnich       CHELSEA (ING) (+)  Bayern M. (ALE)    1-1

2010/11 Londres      BARCELONA (ESP)    Manchester U. (ING)3-1

2009/10 Madrid       INTER MILÁN (ITA)  Bayern M. (ALE)    2-0

2008/09 Roma         BARCELONA (ESP)    Manchester U. (ING)2-0

2007/08 Moscú        MANCH. U (ING)(+)  Chelsea (ING)      1-1

2006/07 Atenas       MILAN (ITA)        Liverpool (ING)    2-1

2005/06 París        BARCELONA (ESP)    Arsenal (ING)      2-1

2004/05 Estambul     LIVERPOOL (ING)(+) Milán (ITA)        3-3

2003/04 Gelsenkichen OPORTO (POR)       Mónaco (FRA)       3-0

2002/03 Manchester   MILAN (ITA) (+)    Juventus (ITA)     0-0

2001/02 Glasgow      REAL MADRID (ESP)  B.Leverkusen (ALE) 2-1

2000/01 Milán        BAYERN M.(ALE) (+) Valencia (ESP)     1-1

1999/00 París        REAL MADRID (ESP)  Valencia (ESP)     3-0

1998/99 Barcelona    MANCHESTER U.(ING) Bayern M. (ALE)    2-1

1997/98 Amsterdam    REAL MADRID (ESP)  Juventus (ITA)     1-0

1996/97 Múnich       BORUSSIA D. (ALE)  Juventus (ITA)     3-1

1995/96 Roma         JUVENTUS (ITA)(+)  Ajax (HOL)         1-1

1994/95 Viena        AJAX (HOL)         Milan (ITA)        1-0

1993/94 Atenas       MILAN (ITA)        Barcelona (ESP)    4-0

1992/93 Múnich O.    MARSELLA (FRA)     Milan (ITA)        1-0

1991/92 Londres      BARCELONA (ESP)    Sampdoria (ITA)    1-0

1990/91 Bari         EST. ROJA (YUG)(+) O. Marsella (FRA)  0-0

1989/90 Viena        MILAN (ITA)        Benfica (POR)      1-0

1988/89 Barcelona    MILAN (ITA)        Steaua B. (RUM)    4-0

1987/88 Stuttgart    PSV (HOL) (+)      Benfica (POR)      0-0

1986/87 Viena        OPORTO (POR)       Bayern M. (ALE)    2-1

1985/86 Sevilla      STEAUA (RUM) (+)   Barcelona (ESP)    0-0

1984/85 Bruselas     JUVENTUS T. (ITA)  Liverpool (ING)    1-0

1983/84 Roma         LIVERPOOL (ING)(+) Roma (ITA)         1-1

1982/83 Atenas       HAMBURGO (ALE)     Juventus (ITA)     1-0

1981/82 Rotterdam    ASTON VILLA (ING)  Bayern M. (ALE)    1-0

1980/81 París        LIVERPOOL (ING)    Real Madrid (ESP)  1-0

1979/80 Madrid       NOTTINGHAM (ING)   Hamburgo (ALE)     1-0

1978/79 Múnich       NOTTINGHAM (ING)   Malmoe (SUE)       1-0

1977/78 Londres      LIVERPOOL (ING)    Brujas (BEL)       1-0

1976/77 Roma         LIVERPOOL (ING)    Borussia M. (ALE)  3-1

1975/76 Glasgow      BAYERN M.(ALE)     Saint-Etienne (FRA)1-0

1974/75 París        BAYERN M.(ALE)     Leeds Utd. (ING)   2-0

1973/74 Bruselas     BAYERN M.(ALE) (D) At. Madrid (ESP) 1-1/4-0

1972/73 Belgrado     AJAX (HOL)         Juventus (ITA)     1-0

1971/72 Rotterdam    AJAX (HOL)         Inter Milán (ITA)  2-0

1970/71 Londres      AJAX (HOL)         Panathinaikos(GRE) 2-0

1969/70 Milán        FEYENOORD (HOL)    Celtic (ESC)       2-1

1968/69 Madrid       MILAN (ITA)        Ajax (HOL)         4-1

1967/68 Londres      MANCHESTER U (ING) Benfica (POR)      4-1

1966/67 Lisboa       CELTIC (ESC)       Inter Milán (ITA)  2-1

1965/66 Bruselas     REAL MADRID (ESP)  Partizán (YUG)     2-1

1964/65 Milán        INTER MILÁN (ITA)  Benfica (POR)      1-0

1963/64 Viena        INTER MILÁN (ITA)  Real Madrid (ESP)  3-1

1962/63 Londres      MILAN (ITA)        Benfica (POR)      2-1

1961/62 Amsterdam    BENFICA (POR)      Real Madrid (ESP)  5-3

1960/61 Berna        BENFICA (POR)      Barcelona (ESP)    3-2

1959/60 Glasgow      REAL MADRID (ESP)  Eintracht F. (ALE) 7-3

1958/59 Stuttgart    REAL MADRID (ESP)  Stade Reims (FRA)  2-0

1957/58 Bruselas     REAL MADRID (ESP)  Milan (ITA)        3-2

1956/57 Madrid       REAL MADRID (ESP)  Fiorentina (ITA)   2-0

1955/56 París        REAL MADRID (ESP)  Stade Reims (FRA)  4-3

(+) Campeón por penaltis.

(D) Se jugó un partido de desempate.

– Reparto de títulos por clubes:

Con 15: Real Madrid.

Con 7: Milan.

Con 6: Liverpool y Bayern Múnich

Con 5: Barcelona.

Con 4: Ajax.

Con 3: Manchester United, Inter de Milán.

Con 2: Benfica, Notthingham Forest, Juventus Turín, Oporto, Chelsea y París Saint-Germain.

Con 1: Celtic, Feyenoord, Aston Villa, Hamburgo, Steaua Bucarest, PSV Eindhoven, Estrella Roja, Olympique de Marsella, Borussia Dortmund y Manchester City.

– Reparto de títulos por países:

Con 20: España.

Con 15: Inglaterra.

Con 12: Italia.

Con 8: Alemania.

Con 6: Países Bajos.

Con 4: Portugal.

Con 3: Francia.

Con 1: Escocia, Rumanía y la antigua Yugoslavia.

