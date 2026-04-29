El papamóvil recorrerá EEUU en una gira solidaria por los niños víctimas de la guerra

Ciudad del Vaticano.– Un papamóvil recorrerá Estados Unidos de costa a costa con el fin de recaudar fondos y concienciar sobre la situación de los niños víctimas de las guerras, según informó este miércoles el portal oficial Vatican News.

El prefecto del Dicastero vaticano para el Servicio de la Caridad, el español Luis Marín de San Martín, ya ha hecho entrega de las llaves del vehículo a la presidenta de la organización benéfica Cross Catholic Outreach, Michele Sagarino.

La iniciativa, denominada American Catholic Heroes: The Road Trip for Hope (héroes católicos estadounidenses: el viaje por la esperanza), recorrerá unos 6.000 kilómetros entre junio y julio.

El vehículo, rebautizado como Hopemobile (automóvil de la esperanza), partirá desde Nueva York, en la costa este, y pasará por 13 ciudades, entre ellas Washington y San Luis (Misuri), además de centros religiosos como la Universidad de Notre Dame (indiana), antes de finalizar su trayecto en California (oeste).

Al finalizar, la organización hará una subasta benéfica cuyas ganancias se destinarán íntegramente a las obras de caridad del Vaticano, con especial atención a programas de salud, agricultura y educación en los 32 países donde opera la ONG, como Haití o Malaui.

El proyecto coincidirá con el 250 aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos y el primer aniversario del pontificado de León XIV, primer papa estadounidense de la historia.

Esta operación fue autorizada originalmente por el papa Francisco y reafirmada por León XIV, quien en su reciente exhortación apostólica ‘Dilexi te’ reclamó un lugar central para los «más olvidados y heridos de la humanidad». EFE/ir