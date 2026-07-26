El papa urge a suspender los ataques en Oriente Medio y reabrir espacios a la diplomacia

Roma – El papa Leon XIV urgió a todas las partes implicadas a que «suspendan los ataques» en Oriente Medio «y reabran urgentemente los espacios para el diálogo y la diplomacia con el fin de alcanzar la paz lo antes posible», en un llamamiento tras el rezo del ángelus dominical celebrado en Castelgandolfo, donde se encuentra de vacaciones.

El papa comenzó su llamamiento expresando su preocupación «por la escalada de la violencia en Tierra Santa, de la que muchos civiles también han sido víctimas recientemente en Cisjordania y en Gaza».

Y pidió «que se retome la negociación de una solución política justa, basada en la dignidad y los derechos iguales de toda persona humana, y para que se rechacen nuevas acciones militares y decisiones unilaterales, en particular aquellas que vulneran el respeto y el statu quo de los lugares sagrados de todas las confesiones religiosas».

También se refirió a la situación en todo Oriente Medio, donde lamentó «que la intensificación de las operaciones militares ha traído violencia y destrucción, poniendo en grave peligro la vida de muchos civiles y empeorando la escasez de agua potable y electricidad».

«Insto a todas las partes implicadas a que suspendan los ataques y reabran urgentemente los espacios para el diálogo y la diplomacia con el fin de alcanzar la paz lo antes posible», afirmó.

Concluyó pidiendo oraciones «por todos los pueblos del mundo que sufren a causa de la guerra» y «que el Señor toque los corazones e ilumine las mentes de los responsables».

«Ojalá la reconciliación y la paz lleguen pronto», agregó.

El papa regresará este lunes al Vaticano tras haber pasado tres semanas en Castelgandolfo de descanso entre lecturas, visitas a santuarios, deporte y música, también en compañía de su hermano John. EFE