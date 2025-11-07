El papa saluda a Robert de Niro en el Vaticano: «Es un placer conocerle»

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha recibido este viernes la visita en el Palacio Apostólico del Vaticano del actor estadounidense Robert de Niro, presente en la capital italiana para la inauguración de su hotel y por un homenaje.

«Buenos días. Es un placer conocerle», le ha dicho en inglés el pontífice a su compatriota nada más recibirle en la llamada ‘Sala de Tronetto’ del palacio: «También para mi», ha respondido el famoso actor, según informa el medio oficial ‘Vatican News’.

Acto seguido, León XIV le ha regalado un rosario.

De Niro ha viajado a Roma para asistir a la inauguración de un hotel de su propiedad, en la exclusiva Vía Véneto.

El jueves, el actor de ‘El Padrino 2’ (1974) o ‘Taxi Driver’ (1976) había sido homenajeado en el Palacio del Campidoglio, sede del Ayuntamiento de Roma, laureado con su mayor reconocimiento, el premio ‘Lupa Capitolina’.

Durante la ceremonia, el actor reivindicó y celebró sus raíces italianas, en concreto de la región de Molise, y destacó el valor de Italia y de la Ciudad Eterna para el arte y la cultura.

«Mi familia tiene raíces en Italia, por lo que este reconocimiento tiene un significado personal para mí. Siempre he sentido un vínculo profundo con este país, su gente, su pasión y su respeto por la artesanía y la creatividad», aseguró durante la gala.

Pero también aplaudió la reciente elección del nuevo alcalde de su ciudad, Nueva York, Zohran Mamdani, como esperanza contra la política representada por el presidente Donald Trump: «Ha llegado el momento de recuperar nuestro país», afirmó, según medios locales. JS