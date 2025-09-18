El papa recibirá mañana en audiencia a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro

Ciudad del Vaticano.- León XIV recibirá en audiencia este viernes a la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, en la que será su primera reunión con el nuevo pontífice estadounidense y peruano, confirmó este jueves el Vaticano.

La reunión se celebrará en el palacio apostólico, donde el papa recibe a los Jefes de Estado de Gobierno a las 10.00 horas (8.00 GMT).

La mandataria se encuentra en Roma desde este miércoles y viajó acompañada de sus hijos Héctor y Zoe, y miembros de su equipo de prensa, informaron los medios hondureños.

Castro pudo reunirse con el papa Francisco en octubre de 2022 y también participo en el funeral del pontífice argentino el pasado 26 de abril. EFE