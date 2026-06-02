El Papa: Que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo

A pocos días de grandes competiciones deportivas, como la Copa Mundial de Fútbol, el Papa León XIV dedica su intención de oración del mes de junio a los valores del deporte, “para construir comunión y fraternidad en la historia”. Y, además, propone el deporte como “escuela de fraternidad, instrumento de paz y espacio de encuentro”.

A través de la campaña Reza con el Papa, la Red Mundial de Oración del Papa anima cada mes a los fieles a unirse a las intenciones del Santo Padre. Por ello, en el mes de junio, la invitación es a rezar para que el deporte sea un instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas, promoviendo el respeto, la solidaridad y el espíritu de superación.

Que el deporte sea siempre “escuela de fraternidad”

Al inicio de su oración, el Papa León eleva su súplica al “Señor de la vida» dando gracias por el don del deporte: por quienes “glorifican a Dios con el ejercicio de sus cuerpos, por las amistades que nacen en la cancha y la alegría de jugar en equipo”. El Pontífice pide que el deporte sea siempre “escuela de fraternidad y no de rivalidad vacía, espacio de encuentro y no de exclusión, camino de paz y no de violencia». También expresa cómo el deporte tiene un “lenguaje universal que acerca culturas, une pueblos y siembra respeto, solidaridad y superación personal”. Al final de la plegaria, el Papa se dirige a Dios suplicando que “nunca falte en nosotros tu Espíritu, que nos hace un solo equipo, unido contigo para construir comunión y fraternidad en la historia”.

El deporte como un camino para construir la paz

En poco más de un año de pontificado, no es la primera vez que el Papa León XIV pone la mirada en los valores del deporte. De hecho, el 15 de junio de 2025, en el Jubileo del Deportecelebrado en Roma, habló sobre el deporte como una herramienta de paz: “el deporte es un camino para construir la paz, porque es una escuela de respeto y lealtad, que hace crecer la cultura del encuentro y la fraternidad».

En su homilía de la Misa, ese mismo día, el Pontífice señaló además que “en una sociedad marcada por la soledad, en la que el individualismo exagerado ha desplazado el centro de gravedad del “nosotros” al “yo”, terminando por ignorar al otro, el deporte —especialmente cuando se practica en equipo— enseña el valor de la colaboración, de caminar juntos», convirtiéndose así en un importante instrumento de recomposición y encuentro entre los pueblos.

Más recientemente, el pasado mes de abril de 2026, al recibir a los atletas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Milán-Cortina, León XIV insistió en esta misma visión: “En la época actual, tan marcada por polarizaciones, rivalidades y conflictos que desembocan en guerras devastadoras, su compromiso adquiere un valor aún mayor: ¡el deporte puede y debe convertirse verdaderamente en un espacio de encuentro! No una exhibición de fuerza, sino un ejercicio de relación”. Para el Papa, los deportistas están llamados a ser testigos de un lenguaje universal: “competir sin odiarse, ganar sin humillar, perder sin perderse».

“Un puente de diálogo que trasciende fronteras, lenguas e ideologías”

De hecho, la cultura del deporte como un instrumento de paz viene de siglos de historia, en los mismos orígenes de los Juegos Olímpicos. La tradición de la Tregua Olímpica —conocida en la Antigua Grecia como Ekecheiria— nació en el siglo IX a.C. como un acuerdo entre ciudades-estado en conflicto para garantizar la participación segura en los Juegos, convirtiendo el deporte en un puente de diálogo y convivencia pacífica. Retomando ese espíritu, el Comité Olímpico Internacional (COI) revivió este concepto en los años 90 con el objetivo de aprovechar el poder transformador del deporte como herramienta de paz y reconciliación.

Padre Fones: El deporte es un puente de diálogo

El director internacional de la Red Mundial de Oración del Papa, el padre Cristóbal Fones, expresa: “El deporte es uno de esos espacios únicos donde la humanidad se encuentra de verdad. Es un puente de diálogo que trasciende fronteras, lenguas e ideologías. En la cancha, en la pista, en la piscina, personas de culturas y naciones distintas comparten el esfuerzo, el sacrificio, la alegría de la victoria y el dolor de la derrota. El deporte nos enseña la constancia, la disciplina, el valor del trabajo bien hecho, la humildad ante los propios límites. Y quizás lo más bello: nos recuerda que nadie vence verdaderamente solo. Necesitamos al otro. Por eso el Papa nos invita a rezar para que esos valores tan humanos —el respeto, la solidaridad, la superación personal— no queden solo en el campo de juego, sino que transformen nuestra manera de vivir juntos en el mundo».

Sobre la Red Mundial de Oración del Papa

La Red Mundial de Oración del Papa es una Obra Pontificia confiada a la Compañía de Jesús. Está presente en más de 90 países y reúne a una comunidad espiritual de más de 22 millones de personas que buscan vivir cada día con disponibilidad para colaborar en la misión de Cristo. En el centro de esta misión están las intenciones mensuales de oración del Papa, que invitan a centrarse en los desafíos de la humanidad y de la misión de la Iglesia.

Fue fundada en 1844 como Apostolado de la Oración. En diciembre de 2020 el Papa Francisco instituyó esta Obra Pontificia como Fundación Vaticana y aprobó sus estatutos definitivos en julio de 2024.

Fuente: Vatican news