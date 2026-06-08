El papa pronuncia un histórico discurso en el Congreso y se reúne con víctimas de abusos

Madrid.– León XIV pronuncia este lunes un esperado e histórico discurso en el Congreso en una sesión conjunta de las Cortes Generales, durante la tercera jornada de su visita a España que comienza con un encuentro con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la Nunciatura, donde también recibirá a víctimas de los abusos de la Iglesia.

Será el primer papa en hablar en el Congreso pero no se trata de un gesto inédito, ya que sus tres predecesores lo hicieron en otros países: Juan Pablo II ante la Cámara de Diputados y Senadores de Italia; Benedicto XVI, ante el Parlamento británico y el Bundestag, y Francisco, en el Congreso de Estados Unidos.

A las 10:30 hora local (08:30 GMT), León XIV es recibido a pie de coche en la carrera de San Jerónimo por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, y por el presidente del Senado, Pedro Rollán. A continuación accederá a pie al Patio de Floridablanca, donde recibirá el saludo del presidente del Gobierno y de otras autoridades del Estado.

Una vez en el hemiciclo, la presidenta del Congreso declarará abierta la sesión y pronunciará su discurso, al que seguirá la intervención del papa, dirigida a diputados, senadores y resto de autoridades e invitados.

Todos los partidos, salvo Podemos y BNG, han confirmado su presencia en esta sesión, que llega tras las anteriores intervenciones del papa, cargadas de mensajes políticos y sociales, pues ya el sábado instó a España a la reconciliación y a abandonar narrativas polarizantes, y el domingo advirtió a los católicos de que «nadie puede arrodillarse ante Dios y despreciar al hermano».

Previamente, el papa se encontrará con Pedro Sánchez en la Nunciatura, donde se aloja, en el inicio de una nueva jornada maratoniana en Madrid, que requerirá de medidas de seguridad y de movilidad extraordinarias al tratarse de actos en zonas céntricas de la ciudad y en un día laborable.

Otra jornada con una apretada agenda

Finalmente, la anunciada reunión con víctimas de los abusos sexuales en el seno de la Iglesia tendrá lugar a las 16:15 horas (14:15 GMT), según fuentes conocedoras del encuentro, que fue anunciado por el Vaticano la víspera del viaje, aunque sin precisar más detalle por respeto a su privacidad.

Sin embargo, las asociaciones y colectivos Asociación Nacional Infancia Robada (ANIR), AVA Navarra, Lulacris, Justice Initiative España y la Plataforma de Víctimas de Patxi Ezkiaga del colegio La Salle de Donostia, que no han sido convocadas, tienen previsto denunciar en las inmediaciones de la Nunciatura que han sido excluidas de esta visita a pesar de haberlo solicitado al Vaticano.

Ya por la tarde, el papa se desplazará a la catedral de la Almudena para dedicar un momento de oración a la patrona de Madrid, en un acto al que acudirá la reina Sofía, tras el cual, la agenda del viaje apostólico se dirige al Santiago Bernabéu para un encuentro con la comunidad diocesana.

En torno a 70.000 personas acompañarán a León XIV en el estadio, reconvertido en una gigantesca catedral con un gran espacio de oración y canto, actuaciones musicales, un coro juvenil y bailarines.

Para estos actos, viajará en papamóvil, en sendos amplísimos recorridos por la ciudad. Dentro del estadio se desplazará en el otro vehículo, el buggy de golf eléctrico con asientos de cuero, fabricado en Burgos.

Este acto cerrará la jornada del lunes, a falta solo de la despedida del martes en Ifema con los voluntarios, antes del inicio de una nueva etapa del viaje que emprende rumbo a Barcelona. EFE/ir