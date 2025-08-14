El papa pide suplicar a Dios para que done paz a todos los pueblos de la Tierra

Ciudad del Vaticano.- El papa León XIV pidió que los fieles supliquen a Dios que conceda la paz a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra durante la audiencia general que se celebró en el aula Pablo VI y no en la plaza de San Pedro ante el intenso calor.

En su saludo a los peregrinos polacos, recordó a San Maximiliano María Kolbe, quien ofreció su vida en el campo de concentración de Auschwitz en lugar de la de un padre de familia y agregó: «Os animo a seguir el ejemplo de su heroica actitud de sacrificio por los demás. Por su intercesión, suplicad a Dios que conceda la paz a todos los pueblos que viven la tragedia de la guerra».

También al saludar a los fieles de lengua árabe, dirigió unas palabras en particular a los procedentes de Irak y Tierra Santa y pidió: «Que el Señor os bendiga a todos y os proteja siempre de todo mal».

En su catequesis, el papa aseguró que «Jesús no se escandaliza frente a nuestra fragilidad. Sabe bien que ninguna amistad es inmune al riesgo de traición. Pero sigue fiándose. Sigue sentándose a la mesa con los suyos». EFE/ir