El papa pide superar la impotencia que hace creer que no es posible una era sin guerras

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV pidió «fomentar una cultura de la reconciliación capaz de superar la globalización de la impotencia, que nos tienta a creer que una era libre de conflictos es inalcanzable», en un mensaje enviado este sábado al Encuentro Internacional por la Paz y la Reconciliación que se celebra en la Universidad Loyola de su ciudad natal, Chicago, en Estados Unidos.

«En una época cada vez más marcada por las heridas de la guerra y la violencia, sus esfuerzos son sumamente necesarios», dijo el papa en su mensaje.

Y agrego que «los cristianos están llamados hoy a ser colaboradores de Cristo por la paz, quien, incluso en nuestros días, desea compartir ese don con la humanidad».

Aconsejó que si se desea «promover la concordia a nivel global, es necesario buscar la participación y el compromiso de la comunidad internacional en aras del bien común, que trasciende fronteras, tradiciones religiosas y culturas».

Y propuso también «una colaboración interdisciplinaria sistemática, que reúna a instituciones, organizaciones, científicos y líderes de diversos campos para lograr este fin».

Además, afirmó, «que la oración también es una fuerza poderosa para la reconciliación» y que «cuando personas de diferentes tradiciones religiosas se unen en oración, tiene el poder de cambiar el curso de la historia». EFE