El papa pide respeto para la historia de los pueblos en un mensaje a teólogos en México

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha pedido «entrar con respeto y amor en la historia concreta de los pueblos», en un mensaje publicado este martes por la Santa Sede y enviado a los participantes en el Congreso Teológico Pastoral sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe en México, de la que en 2031 se cumplirá el V centenario.

«Esto implica asumir las lenguas, los símbolos, las formas de pensar, de sentir y de expresarse de cada pueblo, no sólo como vehículos externos del anuncio, sino como lugares reales en los que la gracia desea habitar y actuar», se indica en el mensaje firmado por el pontífice.

El papa profundizó en el concepto de «inculturación», aclarando que esta no debe confundirse con una «sacralización de las culturas» ni una «adaptación superficial» del mensaje cristiano.

«Ninguna cultura, por valiosa que sea, puede identificarse sin más con la revelación ni convertirse en criterio último de la fe», aseguró.

En este sentido, el pontífice propuso la figura de Santa María de Guadalupe como «lección de pedagogía divina»: «En ella no se canoniza una cultura ni se absolutizan sus categorías, pero tampoco se las ignora o se las desprecia», explicó.

Y detalló que «la Morenita» manifiesta un modo de acercarse al pueblo «respetuoso en su punto de partida, inteligible en su lenguaje y firme y delicado en su conducción hacia el encuentro».

«La Buena Noticia entra en el mundo simbólico de un pueblo y hace visible su cercanía, ofreciendo su novedad sin violencia ni coacción», afirmó León XIV.

Finalmente, advirtió a los teólogos de que, «en muchas regiones del continente americano y el mundo», la transmisión de la fe ya no puede darse por supuesta.

Según el pontífice, especialmente en los grandes centros urbanos, existe una tendencia a «relegar a Dios al ámbito de lo privado o a prescindir de Él».

Ante este contexto, defendió que fortalecer los procesos pastorales exige la capacidad de dialogar con realidades culturales y antropológicas complejas «sin asumirlas acríticamente», con el fin de suscitar una «fe adulta y madura» que pueda sostenerse en entornos «exigentes y a menudo adversos». JS