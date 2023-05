El papa pide a Europa que haga una distribución justa de los migrantes

A bordo del avión papal – El papa Francisco pidió hoy a Europa que se haga cargo de una distribución justa de los migrantes porque si no serán siempre Malta, Chipre, España, Italia y Grecia quienes sufren la situación, según dijo durante el vuelo de regresó de su visita a Hungría.Matla Chi

Aunque no reveló si abordó este tema en su reunión con el primer ministro húngaro, Viktor Orban, que mantiene una dura política antinmigración, sí que señaló que «es un problema que tiene que abordar» porque «son sólo cinco países, Chipre, Malta, Grecia, España e Italia, donde desembarcan la mayoría».

Francisco quiso destacar también un problema con la tasa de natalidad y dijo que «en España e Italia por ejemplo ya no se tienen hijos».

Explicó que sería necesario «un problema migratorio como el que tuvieron algunos países en pasado como Suecia cuando recibió a los latinoamericanos en los tiempos de los dictadores y que podría ayudar a los países con baja natalidad».

También citó el tema de «los pueblos vacíos» en España e Italia también como una solución para el tema de la migración.

El papa ya pidió en su primer acto en Hungría, el pasado viernes, que Europa se ocupe de la crisis migratoria «sin excusas ni dilaciones» porque «las consecuencias tarde o temprano repercutirán sobre todos».

Ante Orban y al resto de autoridades húngaras, el papa se refirió al tema de la acogida, «que suscita numerosos debates en nuestros días y sin duda es complejo» y pidió que se afronte el problema «sin excusas ni dilaciones» cuando «tantos hermanos y hermanas desesperados huyen de los conflictos, la pobreza y los cambios climáticos».

«Es urgente, como Europa, trabajar para vías seguras y legales, con mecanismos compartidos frente a un desafío de época que no se podrá detener rechazándolo sino que debe acogerse para preparar un futuro que, si no lo hacemos juntos no llegará», concluyó.

