El papa manda un mensaje al pueblo gitano de España: «Todavía hay prejuicios que superar»

Ciudad del Vaticano – El papa Francisco envió este domingo un mensaje al pueblo gitano de España al conmemorarse los 600 años de presencia en el país y recordó que su historia «ha estado marcada por la incomprensión, el rechazo y la marginación» y que «todavía hay prejuicios que superar y situaciones dolorosas a las que hacer frente».

«Queridos primos y primas, tíos y tías, querido Pueblo Gitano de España», comienza la carta del papa usando los términos que utilizan las personas gitanas para referirse entre ellos, en la que el pontífice aprovecha «para mostrarles afecto, reconocer sus valores y animarlos a afrontar el futuro con esperanza».

«Soy consciente de que vuestra historia ha estado marcada por la incomprensión, el rechazo y la marginación. Pero, incluso en los momentos más duros, ustedes han descubierto la cercanía de Dios», añade el pontífice

Asimismo, añade, «es justo reconocer el esfuerzo realizado en las últimas décadas por el pueblo gitano, por la Iglesia y por la sociedad española en su conjunto, para emprender un camino nuevo hacia una inclusión respetuosa con vuestras señas de identidad».

Y señala que aunque «este camino ha producido no pocos frutos», hay «que seguir trabajando, porque todavía hay prejuicios que superar y situaciones dolorosas a las que hacer frente: familias que pasan necesidad y no saben cómo ayudar a sus hijos con problemas, chavorrillos que tienen dificultades para estudiar, jóvenes que no encuentran trabajos dignos, mujeres que sufren discriminación en sus familias y en la sociedad».

El papa agrega que la Iglesia «desea seguir abriendo sus puertas de par en par, para que todos podamos sentirnos en ella como en casa; una Iglesia en la que ustedes puedan crecer en su fe cristiana sin renunciar a los mejores valores de su cultura».

Francisco se despide pidiendo que «Undebel (Dios) los bendiga, muy especialmente a los tíos y tías enfermos» y con «Devlesa romá (Dios sea con los gitanos)».

El Consejo de Ministros español ha declarado 2025 ‘Año del Pueblo Gitano’ para conmemorar 600 años de su llegada a la Península Ibérica.

Fue un 12 de enero de 1425 cuando el pueblo gitano entró en la Península Ibérica a través del reino de Aragón, tal y como quedó registrado en el salvoconducto otorgado por el rey Alfonso V de Aragón, expone la declaración, que repasa las adversidades a las que se han enfrentado las personas gitanas durante siglos. EFE