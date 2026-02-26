El papa León XIV intervendrá en el Congreso español en una sesión solemne de las Cortes

Madrid.- El papa León XIV intervendrá durante su visita a España el próximo junio ante las Cortes españolas en una sesión solemne de ambas cámaras, según informaron a EFE fuentes parlamentarias.

Su visita al Congreso se produce como jefe de Estado y ha sido solicitada por el Vaticano.

León XIV será por tanto recibido con el mismo protocolo que se aplica al resto de altos mandatarios de otros países, en una sesión conjunta del Congreso y el Senado en la que solo intervendrán el pontífice y la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol.

El viaje apostólico a España de León XIV está previsto del 6 al 12 de junio y, según han apuntado las citadas fuentes, la visita al Palacio de la Carrera de San Jerónimo, sede del Congreso, podría ser el 8 de junio, aunque aún no está cerrada la fecha.

El papa estadounidense-peruano visitará España apenas un mes después de cumplir un año de pontificado -fue elegido el 8 de mayo de 2025- y tras un semestre marcado por una intensa agenda viajera que le llevará el 28 de marzo al Principado de Mónaco y del 13 al 23 de abril a África.

El secretario general de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Francisco César García Magán, aseguró este jueves que su visita a España «en ningún momento se condicionó» a que se alcanzara un acuerdo con el Gobierno para reparar a las víctimas de abusos sexuales en España ni a que se apoyara una regularización extraordinaria de migrantes.

El representante de la CEE fue rotundo al negar que el Vaticano les haya forzado a firmar el acuerdo con el Ejecutivo para crear una nueva vía de reparación de víctimas de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia católica para las que ya no es posible la vía judicial, cuyo coste asumirá la Iglesia.

El acuerdo entre el Ministerio español de Justicia, la CEE y la Conferencia Española de Religiosos se cerró el pasado enero.

García Magán hizo hincapié en la doble vertiente de la visita del pontífice – su sentido pastoral y la dimensión oficial al tratarse de un jefe de Estado – y apuntó que servirá «para intensificar» las relaciones de la Santa Sede con el Estado español y, «por ende, repercutirá en el bien común de toda la sociedad». EFE/ir