El papa expresa su solidaridad a las mujeres que sufren formas de violencia

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV expresó este domingo, con ocasión del Día de la Mujer, su solidaridad y sus oraciones a todas las mujeres que sufren formas de violencia, tras el rezo del ángelus dominical.

«Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día de la Mujer. Renovamos el compromiso que, para nosotros los cristianos, se basa en el Evangelio para el reconocimiento de la igual dignidad del hombre y la mujer», dijo el papa asomado a la plaza de San Pedro.

Y agregó: «Lamentablemente, muchas mujeres siguen siendo discriminadas desde la infancia y sufren diversas formas de violencia. A ellas, en modo especial, les expreso mi solidaridad y mis oraciones».

En una carta que fue publicada en la revista mensual «Plaza de San Pedro» que se publica este domingo, el pontífice urgió a «implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer» empezando «por la educación de los jóvenes».

En el texto, el papa estadounidense responde a la carta enviada por Giovanna, una mujer italiana que le plantea el problema de la violencia de género.

«Planteas un tema importante que siempre me ha causado gran sufrimiento: la violencia en las relaciones, y en especial la violencia contra las mujeres. En un mundo a menudo dominado por el pensamiento violento, necesitamos apoyar aún más el genio femenino», explica el papa.

Afirma que quizá las mujeres son atacadas y asesinadas justo «porque son un signo de contradicción en esta sociedad confusa, incierta y violenta, porque nos señalan valores de fe, libertad, igualdad, generatividad, esperanza, solidaridad y justicia» y «estos son grandes valores, pero que son atacados por una mentalidad peligrosa que infesta las relaciones, generando solo egoísmo, prejuicios, discriminación y deseo de dominación».

Y son estos motivos, añade el papa estadounidense, los que «con frecuencia conducen a la violencia, como lamentablemente demuestran los numerosos casos recientes de feminicidio».

El papa subraya que «nunca debemos subestimar un acto de violencia, y no temamos denunciarla, incluyendo ese clima de justificación o que atenúa o niega la responsabilidad».

Y agrega que toda la Iglesia «comparte la urgente necesidad de implementar proyectos específicos para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer», y que «para detener la violencia, debemos empezar por la educación de los jóvenes».

«Debemos eliminar esta violencia y encontrar maneras de moldear la mentalidad de las personas; debemos ser personas de paz, que amen a todos», aseveró. JS