El papa dice que guerras como la de Oriente Medio son «un escándalo» para la humanidad

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha denunciado que el dolor provocado por las guerras en Oriente Medio y en otras regiones del mundo es «un escándalo para la humanidad» y un agravio a Dios, avisó este domingo tras el rezo del Ángelus.

«Queridos hermanos y hermanas. Sigo con consternación la situación en Oriente Medio y en otras regiones del Mundo laceradas por la guerra y la violencia», dijo el pontífice estadounidense desde la ventana del Palacio Apostólico.

Ante cientos de fieles que le escuchaban en la plaza de San Pedro, a pesar de la lluvia, el papa dijo que «no podemos permanecer en silencio ante el sufrimiento de tantas personas víctimas inermes de estos conflictos».

«Lo que les hiere, hiere a toda la humanidad. La muerte y el dolor provocado por estas guerras son un escándalo para toda la familia humana y un grito de afrenta contra Dios», aseveró.

El pontífice concluyó su intervención del Ángelus con una llamada al diálogo «sincero» que ponga fin a los conflictos, en medio de la crisis desatada por el ataque estadounidense e israelí a Irán, que no citó expresamente.

«Renuevo con fuerza el llamamiento para perseverar en la oración para que cesen las hostilidades y se abran finalmente caminos de paz fundados en un diálogo sincero y en el respeto de la dignidad de toda persona humana», terminó. JS