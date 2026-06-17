El papa dice que dar justicia y reparación a víctimas es un mandato para la Iglesia

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV afirmó este miércoles que la «escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado» a las víctimas de abuso son un «mandato para todos en la Iglesia».

El papa hizo estas declaraciones al recibir en audiencia a integrantes del “Centro de Investigación y Formación de Protección al Menor” de Latinoamérica (CEPROME).

En su discurso, el papa recordó que en su reciente viaje apostólico a España habló a los obispos «sobre el dolor de quienes han sido heridos por quienes debían cuidarlos» y afirmó que «la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado»

Y agregó que «esta tarea, a pesar de ser principal responsabilidad de quienes somos llamados a ser pastores, es un mandato para todos en la Iglesia, y algunos, como ustedes, la han asumido incluso en el ámbito profesional».

El papa agradeció la labor de estas asociaciones que fortalecen «las redes de colaboración entre las Iglesias locales y las instituciones civiles, promoviendo la cultura de la prevención y del cuidado de los más vulnerables».

«Mi deseo es que todos los espacios en la Iglesia, ya sean físicos o virtuales, sean verdaderamente lugares para el encuentro fecundo con Jesucristo, libres de miedos, sospechas o desconfianzas», añadió el pontífice estadounidense. EFE