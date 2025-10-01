El papa califica de «propuesta realista» el plan de Trump y espera que Hamás lo acepte

Roma.– El papa León XIV consideró que el plan de paz para Oriente Medio presentado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, «contiene elementos muy interesantes» y parece una «propuesta realista» y expresó su deseo de que el grupo islamista palestino Hamás, lo acepte en el plazo establecido.

En una comparecencia ante la prensa en su residencia de Castel Gandolfo (en las cercanías de Roma), el papa también afirmó que sobre la misión de la Global Sumud Flotilla, los barcos de activistas que intentan llevar ayuda a Gaza, y que quieren romper el bloqueo naval impuesto por Israel, «se nota el deseo de responder a una verdadera emergencia humanitaria».

‘Esperemos que no haya violencia y que se respete a las personas», agregó el pontífice ante la probable intervención de Israel para evitar que lleguen a las costas de Gaza.

Sobre el cambio de nombre a «Departamento de la Guerra» en Estados Unidos, su país, León XIV señaló que «esta forma de hablar es preocupante porque muestra cómo cada vez hay un aumento de las tensiones».

«Esperemos que solo sea una forma de hablar, Por supuesto, es un estilo de gobierno que quiere mostrar fuerza para impresionar, esperemos que funcione y que no haya guerra. Hay que trabajar siempre por la paz», añadió.

Por otro lado, respondiendo sobre los políticos estadounidenses destacó: «No sé si alguien que dice estar en contra del aborto pero a favor de la pena de muerte es pro vida, ni si alguien que está en contra del aborto pero en contra de los derechos humanos de los migrantes es pro vida».

«Son problemas complejos, no sé si alguien tiene todas las respuestas, pero pido respeto mutuo y que, juntos, como seres humanos, como estadounidenses y como católicos, intentemos comprender estos problemas y encontrar el camino para seguir adelante», agregó. EFE/ir