El papa anima y agradece públicamente a una asociación que combate los abusos a menores

Ciudad del Vaticano – El papa León XIV ha animado y agradecido este domingo públicamente, desde la ventana del Palacio Apostólico, la labor de la asociación Meter en su lucha contra «la plaga» de los abusos de menores y asistiendo a las víctimas.

«Saludo a la Asociación Meter que, desde hace 30 años, se implica en la defensa de los menores de la plaga de los abusos, involucrando a la comunidad eclesiástica y civil, educando a estar cerca de las víctimas y a hacer prevención», reconoció el pontífice.

Y agregó: «¡Gracias por vuestro servicio!».

Las palabras del papa estadounidense se produjeron tras el rezo del ‘Regina Caeli’, que sustituye al Ángelus en periodo pascual, desde la ventana del Palacio Apostólico y ante miles de fieles que le escuchaban desde la plaza de San Pedro del Vaticano.

León XIV, que en este primer año de pontificado se ha reunido con algunas víctimas de abusos por el clero, reconoció así la labor de esta asociación italiana fundada en 1989 por el cura Fortunato Di Noto para combatir la pederastia y los abusos a la infancia. JS