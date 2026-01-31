El papa advierte que la política no puede servir a las personas si excluye a los débiles

Ciudad del Vaticano.– El papa León XIV afirmó este sábado que «ninguna política puede servir a las personas» si excluye a los débiles y «a quienes están a punto de venir al mundo», y citó a la Madre Teresa de Calcuta cuando dijo que «el mayor destructor de paz es el aborto».

El pontífice estadounidense pronunció estas palabras al recibir a los jóvenes que han participado en el proyecto «One Humanity, One Planet», un programa bienal de formación en acción política promovido por la ONG New Humanity del Movimiento de los Focolares, en colaboración con la Pontificia Comisión para América Latina.

«Los invito a reflexionar sobre el hecho de que no habrá paz sin poner fin a la guerra que la humanidad se libra a sí misma al descartar a los débiles, al excluir a los pobres, al permanecer indiferente ante los refugiados y los oprimidos. Solo quienes se preocupan por los últimos pueden lograr cosas verdaderamente grandes», dijo el papa a los jóvenes.

Y recordó que la santa y Premio Nobel de la Paz Madre Teresa de Calcuta afirmó al respecto que «el mayor destructor de la paz es el aborto».

«Su voz sigue siendo profética: ninguna política puede servir a las personas si excluye de la vida a quienes están a punto de venir al mundo, si no asiste a quienes padecen necesidades materiales y espirituales», agregó.

Indicó que es urgente que los jóvenes dediquen sus energías a la paz, «especialmente en tiempos azotados por tanta injusticia, violencia y guerra».

«Hoy, su rol como líderes implica, por lo tanto, una creciente responsabilidad por la paz: no solo entre las naciones, sino también donde viven, estudian y trabajan a diario», añadió.

«Sí, la paz es ante todo un don, porque la recibimos de quienes nos precedieron en la historia: es un don por el que debemos estar agradecidos. La paz es una alianza que nos confía un compromiso común: honrarla cuando existe y realizarla cuando falta», dijo.

Y destacó que «la política desempeña aquí un papel social insustituible: por eso, os insto a cooperar cada vez más en el estudio de formas de participación que involucren a todos los ciudadanos, hombres y mujeres, en la vida institucional de los Estados». EFE