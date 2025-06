“El país va cayendo en descontrol, por eso muchos emigran”, lamenta barbero capitalino

Tegucigalpa – En la barbería de Melvin Acosta no se habla de ni de política ni de políticos, son temas que contaminan el ambiente en este sitio ubicado en el centro de la capital y hasta donde Proceso Digital llegó para conocer el día a día de este capitalino, emprendedor y padre de familia.

-“No tengo ni idea de que se trata eso de justicia tributaria», asegura el emprendedor capitalino.

En la barbería Acostas, la jornada de trabajo comienza antes de abrir las puertas al público, desde hace tres años, que es el tiempo que el joven emprendedor inició el negocio junto a su primo y su hermano.

Inició en el negocio desde muy joven, practicando en su casa con sus hermanos cuando tenía 12 años, de forma autodidacta, luego pidió una oportunidad como aprendiz en una de las barberías del centro de la capital. Ya han pasado 23 años desde sus primeros pasos en esta profesión, ahora es un padre de familia que debe velar por su esposa e hijas.

“Llevo años de estar aquí ya en lo propio, antes trabajaba enfrente, en la peluquería Merlo, allí trabajé unos 18 años. Empecé en mi casa, con mis hermanos, trabajando a pura tijera”, relata mientras moldea con destreza y con el uso de una máquina eléctrica, el pelo de un cliente.

Con el tiempo, Melvin descubrió que tenía talento para ser cortador de pelo y dos años después de comenzar en casa ya estaba en una barbería.

El joven relata que en Honduras es difícil emprender. “Es difícil con todos los impuestos que hay que pagar, al inicio eso genera miedo, además de todos los permisos que se requieren, hay que sacar papeles en un lado y otro, es una gran pérdida de tiempo que hace que uno pierda los clientes por andar gestionando en un lado y en otro”, confesó al señalar que todo es aventurarse y tener la fe en Dios que todo saldrá bien.

El país va cayendo en descontrol

Si bien para este joven, emigrar del país no ha estado entre sus opciones de vida, no juzga a quienes se han visto en la necesidad de dejar su familia y emprender el camino hacia el sueño americano o el europeo.

“Uno ve en las noticias y se mira que hay falta de empleo, entonces como que el país va cayendo en descontrol, todo eso de que se acaban empresas, por mismo de los impuestos se cierran negocios y todo eso, entonces la gente, la mejor forma que hace es emigrar”, afirmó.

El joven considera que cuando se tiene su profesión en cualquier lado trabaja, aunque agregó que “lo que pasa es que a veces uno busca lo más fácil y por eso el descontrol, tanta gente en la calle aguantando hambre, pero aquí queriendo sobrevivir, se sobrevive”.

Sin información de la reforma tributaria

Le consultamos a Melvin que piensa de la Ley de Justicia Tributaria que causa tanta controversia entre funcionarios y diputados del Congreso Nacional tanto del oficialismo, que es quien la impulsa, como de los opositores, que señala que esta reforma tributaria afectará a la maquila, al sector camarero, a los productores de melón, de caña de azúcar y a todos los que generan empleo.

Y aunque en reiterada ocasiones diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) aseguran que la propuesta de ley, que está en su tercer debate, ha sido ampliamente socializada con diversos sectores de la sociedad hondureña, este emprendedor no tiene ningún conocimiento del tema.

“De eso no he escuchado nada, sería mentiroso decirle algo sobre eso”, afirmó. “No tengo ni idea”, dijo al agregar que sería bueno que los emprendedores como él sean informados y dieran a conocer sobre temas que tienen que ver con impuestos y de esa forma estar informado de lo que los diputados y el Ejecutivo quieren hacer.

Blindado a la polarización

Melvin es consciente que el nivel de polarización en el país es extremadamente alto, por lo que en su negocio el tema de política está prohibido.

Al consultarle que comentan los clientes que llegan a la barbería sobre la situación de país, respondió que “esa es una plática que nosotros no tenemos, nosotros sobre política y todo eso, no nos gusta platicar en la barbería, porque no vaya si viene aquí un de un partido y de otro, entonces más bien es pelear con el cliente y lo que nosotros hacemos es «charrear» con la gente, pero de política casi no nos gusta tocar este tema”, concluyó. VC