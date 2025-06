El país está atrapado en la polarización y el gobierno se niega a escuchar al sector privado, lamenta expresidente del Cohep

Tegucigalpa – El expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Ruiz, advirtió sobre el creciente clima de polarización política en el país, el deterioro económico y la exclusión del sector empresarial de las decisiones gubernamentales.

“El país está enredado con este tema político y la polarización se va avivando conforme avanza la campaña electoral. Lejos de haber propuestas y bajarle un poco a la confrontación, vemos cómo esta ha ido creciendo”, expresó Ruiz en una entrevista con medios capitalinos.

Ruiz lamentó la ausencia de planteamientos concretos que den solución a los múltiples problemas que enfrenta la población hondureña. Hay un odio, un enfrentamiento permanente, una descalificación entre hondureños que no nos lleva a nada bueno” subrayó.

En el plano económico, el exdirigente empresarial fue contundente: La situación se vuelve cada vez más difícil. No se está promoviendo ni la inversión privada ni las exportaciones. Más bien hay un mensaje en contra, de los sectores productivos cuando lo que se necesita es trabajo conjunto para salir adelante.

El empresario reiteró que un gobierno debe ser aliado de todos los sectores productivos del país. “El sector privado tiene la obligación de trabajar con el gobierno que esté, pero con este gobierno se ha dado cuenta que no quieren saber nada del sector privado. No quieren saber de la representación del Cohep, que aglutina más de 70 organizaciones del sector empresarial. Hay una barrera que no se puede flanquear”.

Santiago Ruiz advirtió que el rechazo del oficialismo hacia el empresariado es una visión miope que termina perjudicando a toda la nación. “La gente del gobierno parece no entender que entre más desarrollo hay en un país, más inversión y más oportunidades existen para todos, no solo para los empresarios”.

Finalmente, hizo un llamado a cesar los ataques y a enfocarse en lo que verdaderamente importa: Ese mensaje destructivo contra la empresa privada debe parar. Debemos preocuparnos por evitar la confrontación y el odio entre hermanos hondureños por pasiones políticas. Es mejor trabajar juntos, atraer inversión y generar empleo, concluyó. LB