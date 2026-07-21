El país de obras paralizadas, una deuda heredada que frena el desarrollo

Tegucigalpa (Especial Proceso Digital / Por Aaron Dubón) – En Honduras, las obras públicas inconclusas dejaron de ser casos aislados para convertirse en un problema nacional. El Gobierno asegura haber heredado cientos de obras sin respaldo presupuestario, por lo que se advierte que los retrasos incrementarán los costos para el Estado y afectan directamente a miles de hondureños.

Carreteras, hospitales, represas, mercados, viviendas y proyectos de infraestructura permanecen paralizados o avanzan lentamente en distintos puntos del país debido a deudas acumuladas, investigaciones administrativas, retrasos en los desembolsos y problemas de planificación financiera.

La Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción (CHICO), estima que más de 150 proyectos continúan detenidos por obligaciones estatales que superan los 3 mil millones de lempiras.

Esta situación que afecta tanto a empresas constructoras como a miles de trabajadores, al propio gobierno y especialmente a comunidades que continúan esperando obras esenciales para su desarrollo.

Según se distribuyen, el Distrito Central concentra el mayor número de proyectos inconclusos, aunque municipios como Lepaterique, San Pedro Sula, La Ceiba, Santa Cruz de Yojoa, Danlí, Quimistán, Choloma y varias localidades de Atlántida también registran obras detenidas o severamente retrasadas.

Una deuda millonaria

Para el expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, el problema forma parte de un desafío financiero mucho más amplio que el país todavía no ha logrado enfrentar con una estrategia clara.

“El Gobierno debe explicar cómo piensa afrontar estas obligaciones. Estamos hablando de una deuda considerable asociada a obras paralizadas que sigue creciendo y sobre la cual existe muy poca información pública”, señaló.

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El economista Dante Mossi advierte que la deuda acumulada por las obras paralizadas es exorbitante

Mossi recordó que Honduras mantiene niveles de endeudamiento considerados sostenibles por el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero advirtió que existen pasivos cuya magnitud requiere decisiones inmediatas.

Entre ellos mencionó la deuda acumulada por la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y los compromisos financieros derivados de proyectos de infraestructura que permanecen inconclusos.

“Hay aproximadamente tres mil millones de dólares asociados a obras paralizadas, entre carreteras, represas y hospitales. Lo urgente es que haya una comunicación oficial sobre cuál será la estrategia para concluirlas”, afirmó.

El ministro de Comunicación y Estrategia, José Augusto Argueta.

La versión del Gobierno: proyectos anunciados sin financiamiento

Desde el Gobierno, la explicación apunta hacia problemas heredados de la administración anterior de la expresidenta Xiomara Castro.

El secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, aseguró que muchas de las obras actualmente detenidas fueron anunciadas e iniciadas sin contar con los recursos necesarios para ejecutarlas.

“Solo en infraestructura había más de 200 proyectos parados. ¿Por qué se paralizaron tantos? Porque nunca se les pagó. Se anunciaron, pero nunca se les pagó”, manifestó.

Según el funcionario, la falta de respaldo presupuestario provocó que numerosos contratos quedaran inconclusos antes incluso de iniciar su ejecución efectiva.

La posición oficial sostiene que buena parte de los esfuerzos actuales se concentran en revisar contratos, reorganizar prioridades y reactivar únicamente aquellos proyectos que cuentan con viabilidad financiera.

Darwin Ponce, representante de la organización Artículo 19

Paralización aumenta el costo y deterioro

Más allá del origen del problema, especialistas coinciden en que mantener una obra paralizada durante meses o años termina generando un impacto económico mayor para el Estado.

El presidente de Artículo 19, Darwin Ponce, explicó que la mayoría de los contratos públicos contempla cláusulas de penalización cuando alguna de las partes incumple las obligaciones pactadas.

“Lo más probable es que el Estado termine pagando mucho más. Existen intereses, penalidades y costos adicionales derivados del reinicio de las obras”, explicó.

A ello se suma el deterioro físico, ya que las obras abandonadas requieren nuevas evaluaciones antes de reiniciar los trabajos, debido a que permanecen expuestos durante largos períodos a la lluvia, la humedad y otros factores ambientales.

“Las construcciones necesitan tratamientos especiales para poder retomarlas. Eso incrementa el costo de materiales y también el costo final de la obra”, agregó.

Pero, según Ponce, la mayor afectación es humanitaria: “Cuando un puente no se termina, una carretera permanece cerrada o un hospital no entra en funcionamiento, quienes asumen las consecuencias son los ciudadanos”, sostuvo.

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El caso de los hospitales

Uno de los casos que mejor refleja las consecuencias de la paralización corresponde a los hospitales de Salamá, Santa Bárbara y Ocotepeque.

Las tres obras permanecen detenidas mientras avanzan investigaciones del Ministerio Público y del Tribunal Superior de Cuentas relacionadas con presuntas irregularidades presupuestarias durante su ejecución.

Para concluirlas serían necesarios alrededor de 5,600 millones de lempiras, mientras el Gobierno reconoce que actualmente no dispone de esos recursos y busca financiamiento externo.

El hospital del municipio de Salamá, Olancho, sigue bajo investigación

En Salamá, la suspensión mantiene en incertidumbre a los habitantes del norte de Olancho. Las investigaciones preliminares, – achacan los entes contralores, – reflejan proyectos sobredimensionados, terrenos geológicamente inhábiles, sobrevaloraciones millonarias entre otras causas.

Autoridades municipales aseguran que las auditorías no impedirán la continuidad del proyecto, aunque reconocen que será necesario esperar el resultado de las investigaciones antes de autorizar nuevos desembolsos.

Desde la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT) también cuestionan la forma en que fue ejecutado el proyecto.

Según representantes de la institución, el hospital de Salamá presenta un nivel de fraccionamiento contractual que incrementó considerablemente sus costos y dificulta ahora su reactivación.

Silvio Larios, actual director ejecutivo de la Cámara Hondureña de la Industria de la Construcción

Falta de pagos

El director ejecutivo de la CHICO, Silvio Larios, explicó que la falta de desembolsos provocó dificultades financieras para las empresas constructoras, que se vieron obligadas a detener trabajos debido a la ausencia de recursos para continuar con la ejecución de las obras.

Entre los proyectos están obras viales, construcciones de infraestructura educativa y otras iniciativas de carácter social que benefician a distintas comunidades.

Larios manifestó que el impacto de esta problemática no se limita únicamente a las compañías constructoras, sino que también afecta a trabajadores, contratistas y proveedores que dependen de la actividad del sector.

La CHICO advirtió que la paralización prolongada de estos proyectos representa un golpe para la generación de empleo y para la economía nacional.

Ante este escenario, Larios reiteró su llamado a las autoridades para establecer mecanismos que permitan agilizar los desembolsos y reactivar los proyectos detenidos.

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Reactivar antes que comenzar de nuevo

En el Distrito Central, la nueva administración municipal asegura haber encontrado al menos seis proyectos estratégicos paralizados, entre ellos la represa San José, el Palacio Municipal, el edificio de la colonia 21 de Octubre, el Mercado San Isidro y las viviendas de la colonia Guillén.

Juan Diego Zelaya, alcalde del Distrito Central, en supervisión del avance de la represa San José

El alcalde Juan Diego Zelaya informó que actualmente se trabaja en la reactivación de más de veinte obras heredadas, priorizando aquellas vinculadas al abastecimiento de agua potable y servicios esenciales para la capital.

“Aquí no es de llorar; aquí es de ponernos a trabajar”, afirmó el edil al anunciar el reinicio de las negociaciones para concluir la represa, considerada uno de los proyectos más importantes para mejorar el suministro de agua en Tegucigalpa.

El alcalde del Distrito Central asegura que encontraron al menos 6 obras importantes paralizadas desde la administración anterior, incluida la represa San José pic.twitter.com/a6QzabQQWU — Proceso Digital (@ProcesoDigital) July 21, 2026

El costo de dejar las obras a medio camino

Detrás de cada proyecto suspendido también crece una deuda que, con el paso del tiempo, incrementa su costo financiero y reduce la confianza en la capacidad del Estado para ejecutar inversión pública.

Mientras el Gobierno atribuye la situación a proyectos heredados sin respaldo presupuestario y asegura que trabaja en su reactivación, especialistas advierten que el verdadero desafío está en evitar que Honduras repita un ciclo donde los proyectos se anuncian, se inician y, finalmente, terminan convertidos en monumentos al abandono. (PD/AD)